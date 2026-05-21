La infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents, a l’institut Pau Claris de Barcelona, aquest mes de maig encara cueja. Aquest dijous, el Parlament de Catalunya ha aprovat la reprovació de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. A petició de la CUP, la cambra catalana ha aprovat també demanar-ne el cessament. En qualsevol cas, les iniciatives de l’oposició no són vinculants.
La moció presentada pel partit de l’esquerra independentista anticapitalista s’emmarca en les vulneracions del Govern al dret de manifestació, als drets col·lectius i a les llibertats públiques. La CUP demanava també retirar definitivament la mesura d’introduir agents als centres educatius. Aquest darrer punt, a diferència dels altres, no ha prosperat, ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
La reprovació i la petició de cessament de Parlon i Trapero s’han votat independentment. En el cas de la consellera d’Interior, hi ha votat a favor, a més de la CUP, Junts per Catalunya i ERC. Pel que fa a les demandes contra Trapero, als partits esmentats s’han sumat els Comuns, que han decidit abstenir-se en la reprovació i petició de cessament de Parlon.
Els únics partits que han votat en contra de les dues mocions han estat PSC i PP. En els dos casos, Vox i Aliança Catalana s’han abstingut.
Vulneració de drets fonamentals
El Parlament ha constatat que la infiltració de les dues policies va suposar una vulneració “greu” de drets fonamentals envers els docents, que estaven reunits per preparar noves jornades de vaga en el conflicte que mantenen obert amb el departament d’Educació per exigir millores laborals. La moció insta també el Govern a prohibir les infiltracions d’agents del cos de Mossos d’Esquadra en moviments socials, associacions, col·lectius o sindicats sense autorització judicial.
El ple del Parlament ha demanat també el cessament de la consellera d’Educació, Esther Niubó, si no arriba aviat a un acord amb els sindicats del sector educatiu, que fa setmanes que estan en vaga. Precisament, aquest dijous, els sindicats -amb la USTEC al capdavant- han proposat un augment progressiu del salari dels mestres, a través d’un complement universal per a tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros per al cos de mestres i 544 euros per als professors de secundària fins al 2029. En una reunió celebrada aquest dijous a la tarda, el Govern ha posposat abordar l’augment del sou dels mestres. Educació s’ha compromès a tenir una nova oferta aquest divendres, però encara veu “maximalista” la postura dels sindicats.