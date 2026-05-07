Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical han acusat els Mossos d’Esquadra d’integrar-se en assemblees de docents prèvies a les vagues d’aquest mes. Les organitzacions detallen que dues agents s’haurien infiltrat dimecres en una reunió a l’Institut Pau Claris (Barcelona). En ser interpel·lades, van assegurar que treballaven a una escola de Santa Coloma de Gramenet, però un docent d’aquest mateix centre va desmentir-les. El Món ha contactat amb la unitat de comunicació dels Mossos i amb el Departament d’Interior, que han descartat fer cap declaració al respecte.
El col·lectiu insisteix que una de les dues sospitoses s’havia deixat veure en algunes manifestacions i que totes dues van marxar sense oposar resistència davant la pressió dels membres de l’assemblea. La situació ha generat indignació entre docents i sindicats, que acusen la policia de voler torpedinar les vagues i de vulnerar el dret de reunió dels docents.
“És un atac directe a la llibertat de reunió i d’associació, coarta els drets sindicals i la lluita educativa”, ha publicat aquesta tarda la CGT. Laura Gené, secretària general de la federació d’ensenyament, ha acusat directament el Govern de Salvador Illa de “negar-se a parlar amb els sindicats que convoquem la vaga, però, en canvi, enviar la policia a posar l’orella”.
La Intersindical també ha qüestionat la “intromissió policial” en actes de protesta dels docents i ha qualificat la notícia d’”atac directe al dret legítim a l’autoorganització de la classe treballadora”. “Lluny d’entendre els centres educatius com a espais de llibertat i de diàleg, el Govern de torn opta per la via de la vigilància pròpia d’èpoques que voldríem superades”, detalla el seu comunicat.
El sindicat aprofita el seu comunicat per recordar que el departament ha impulsat darrerament un pla pilot que incorpora la figura permanent d’un mosso a les escoles. En aquest cas, segons remarca Educació, l’agent s’entén com una eina preventiva i de suport als docents. Les explicacions del Govern no han canviat, en tot cas, la visió dels sindicats. La mesura, insisteix la Intersindical, normalitza la presència “inacceptable” d’agents a les escoles.
ERC i la CUP demanen explicacions al Govern
Esquerra Republicana ha qüestionat la “proporcionalitat” d’aquesta acció i ha entregat una bateria de preguntes al Govern per conèixer “l’abast de l’actuació policial”. Els republicans consideren que, de confirmar-se els fets, estem davant d’una cas “inacceptable” enmig d’una crisi amb la comunitat educativa.
El diputat de la CUP Xavier Pellicer també ha exigit als departaments d’Educació i Interior que siguin “clars” respecte d’aquestes sospites i que aclareixin “de forma immediata” si estan enviant mossos infiltrats a les reunions de la comunitat educativa. “Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu”, ha avisat el diputat anticapitalista.