Dempeus per la Independència ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures a Change.org per reclamar la dimissió immediata del director del Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Arran de l’escàndol per la infiltració de dues agents de la Policia de la Generalitat en una assemblea de docents, el moviment independentista expressa la seva “absoluta condemna” i dona suport a totes les persones afectades i a les iniciatives judicials, sindicals i socials impulsades per defensar els seus drets, com la que han dut a terme un grup d’advocats d’Osona, que ha presentat una denúncia.
El moviment independentista considera “extremadament greu” que docents hagin estat “objecte d’espionatge i seguiment per part dels aparells policials”. Aquestes actuacions, segons Dempeus, són “incompatibles” amb els principis democràtics més bàsics i representen una “vulneració intolerable” dels drets civils i col·lectius. “Cap societat que es vulgui lliure i democràtica pot normalitzar que es vigilin, s’infiltrin o es criminalitzin moviments socials, sindicats o espais de participació popular”, sentencia.
A banda de la dimissió de Trapero, peus per la Independència també reclama que el Departament d’Interior s’assumeixi “resposabilitats polítiques” per aquestes pràctiues, i, a més, demana “transparència absoluta” sobre totes les operacions d’infiltració política realitzades pels Mossos d’Esquadra. Finalment, el moviment sobiranista sol·licita que es donin les “garanties democràtiques” necessàries perquè mai més es persegueixi es repeteixin fets com aquest o com “les denúncies falses de Montserrat” contra activistes del moviment independentista.
Dempeus recmala una democràcia “plenament lliure”
Davant aquestes iniciatives “inacceptables” que volen “vigilar i intimidar aquells que s’organitzen democràticament”, Dempeus per la Independència reivindica unes institucions al servei de la ciutadania, de les llibertats i dels drets col·lectius. I per garantir-ho, deixa clar que l’única via és la independència perquè consideren que dins l’Estat espanyol, “hereu de dinàmiques autoritàries i profundament hostil a qualsevol expressió d’organització popular i nacional catalana, mai no podrem construir una democràcia plenament lliure i al servei del poble”.