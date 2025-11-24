Dempeus per la Independència té previst presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya com un partit polític. Ho recull un document del Grup Promotor de Dempeus en el qual s’afirma que un partit polític és la “millor forma jurídica” per presentar-se als comicis “amb garanties d’èxit”. Per a Dempeus, aquest partit ha de ser “una eina absolutament instrumental al servei de la independència des de la unilateralitat i el respecte als drets humans”, subratlla el text. El moviment independentista defensa “la radicalitat democràtica” com la brúixola que guiarà tota la seva actuació política.
Amb Josep Punga (Vallès Occidental), Manel Manzanas (Barcelonès), Josep Lluís Rodríguez (Maresme) i Mariana Muchnik (Osona) com a portaveu, Dempeus per la Independència es va presentar en societat a principis del passat mes de juny. Llavors, el moviment va carregar contra el processisme. “Ens rebel·lem davant el desànim i la narrativa que planteja que el no-assoliment de la independència és perquè no era possible ni llavors ni ara“, van subratllar.
El congrés fundacional, l’any vinent
Dempeus per la Independència es vol construir com a organització “de baix a dalt”. I amb aquesta idea organitza ara unes jornades de debat de les quals es recolliran les conclusions que serviran com a punt de partida del congrés fundacional que es durà a terme el 2026 per construir una eina política útil que tingui per objectiu central l’alliberament nacional de Catalunya i la consolidació de la República Catalana. Les jornades tindran lloc, amb sessions temàtiques, els dies 26, 27, 28 i 29 de novembre. I les conclusions i el debat final serà el 3 de desembre, a les 18.30 hores, al Teatre la Sala de Sant Antoni de Vilamajor.
La radicalitat democràtica que Dempeus esmenta guiarà el funcionament intern de l’organització. Així, els adherits en el moviment podran intervenir en la deliberació i la presa de decisions, confeccionar les llistes electorals de manera oberta i desbloquejada, i exigir als representants electes la rendició de comptes i el contacte constant amb la base.
Un canvi en el model actual de fer política, com un servei temporal al país
Alhora, Dempeus per la Independència aposta per “un canvi en el model actual de fer política, com un servei temporal al país, no com una professió”, i amb “una limitació de mandats”. També planteja “llistes obertes fetes des de baix, la inclusió d’un sistema de revocació de mandats i el control de l’acció dels nostres representants, amb oficines obertes als ciutadans per garantir una relació directa amb els votants”.
El moviment també exposa el motiu pel qual es convertirà en un partit polític i no en una agrupació d’electors, “car jurídicament només un partit pot ser un instrument de participació i, per tant, canalitzar la radicalitat democràtica”.