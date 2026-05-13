L’Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia per la infiltració de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents. L’agrupació assenyala directament la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com a responsables del cos; i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, com a cap de l’executiu. La denúncia, presentada al jutjat de guàrdia de Barcelona, insta el tribunal a elevar els casos d’Illa i Parlon, que estan aforats, al Tribunal Superior de Justícia (TSJ).
“Entenem que s’han vulnerat drets fonamentals i és important que la justícia engegui els procediments”, remarca Cèsar Langonigro, president de l’entitat. “Sorprèn que la fiscalia no hagi entrat d’ofici, creiem que ho hauria d’haver fet. Si no ho fa, nosaltres presentem la demanda”, insisteix el lletrat en declaracions a El Món. L’associació, que actua pel seu compte, remarca que els Mossos i la mateixa Parlon “han reconegut els fets” –la consellera ha defensat una hipotètica infiltració a les xarxes– i insisteixen que són actuacions prou greus per a iniciar una investigació “amb la màxima transparència i garanties democràtiques”.
Pendents de les explicacions de Trapero
La denúncia arriba hores abans que el mateix Trapero doni explicacions al Parlament de Catalunya per la polèmica actuació policial. “N’estarem pendents”, afegeix Lengonigro. “Però no hi ha cap justificació possible, és una vulneració de drets fonamentals clara”, remata l’advocat. El director dels Mossos compareix després de nombroses crítiques dels sindicats educatius i del gruix de l’oposició, que ha demanat insistentment la seva dimissió.
El cas esclata després que una assemblea de docents –òrgans independents dels sindicats– detectés dues possibles agents en una reunió a l’institut Pau Clarís de Barcelona. En ser interpel·lades, les dues agents van argumentar que venien d’una escola de Santa Coloma de Gramenet, però docents d’aquest mateix centre presents a la reunió les van desmentir. El sindicat USTEC, majoritari entre el col·lectiu, també ha anunciat accions legals en contra d’aquests fets. El col·lectiu ha portat el cas a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mentre estudia si interposa una demanda al TSJC.