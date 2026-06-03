Diuen que sempre cal estar en el lloc oportú i en el moment correcte. Per això, no recomanen que un espia soviètic vagi a passar les vacances al Pentàgon o que un pròfug de la justícia vagi a treballar a la comandància de la Guàrdia Civil. Precisament, això és el que va passar el passat de maig, a la carsena de l’institut armat de Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat.
Un home buscat per la justícia amb una ordre de detenció per haver trencat la condemna no va tenir més ocurrència que anar al macro quarter de la Guàrdia Civil a les comarques de Barcelona per “muntar mobles”. L’home, un transportista de mobles de 28 anys, va intentar entrar a les dependències policials acompanyat de dos companys de feina de la mateixa empresa que havien de lliurar i muntar els mobles encarregats als pavellons, pels allotjaments del personal uniformat dins el recinte.
El protocol d’accés obliga a la identificació a l’entrada. Un procediment que porten a terme amb rigor els agents de la Secció de Protecció i Seguretat (SEPROSE), una unitat de la Guàrdia Civil responsable de la seguretat de les casernes, el control d’accés i la protecció del personal i les instal·lacions oficials. En incloure el DNI d’un dels tres transportistes van saltar les alarmes com en una tòmbola de fira.
Sopresa!
Mentre comprovaven les seves identitats, els agents es van adonar que un dels treballadors constava a la Base de Dades d’Alertes Nacionals (BDSN) per a la seva recerca, detenció i ingrés. És una base de dades que conté alertes policials i judicials sobre persones, vehicles o altres objectes. A la vista del resultat de la identificació, els agents van notificar als seus companys de la Unitat de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de Barcelona, que van consultar SIRAJ —el sistema que s’utilitza per consultar ordres de detenció i sentències emeses per òrgans judicials— i van confirmar que l’ordre, emesa per la Divisió Penal del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Pamplona per incompliment de sentència, encara estava en vigor. L’home va ser lliurat al jutjat de Granollers i que va ordenar el seu ingrés a la presó.