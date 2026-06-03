Ester Expósito i Kylian Mbappé van confirmar la seva relació el passat mes de març, una autèntica bomba que ha donat feina als paparazzi de les revistes del cor. Formen la parella del moment i un robat seu es ven a preu d’or, sobretot perquè són d’aquests que no es tallen i derrochan pasión en públic. Prova d’això, les fotos que publica avui la revista Diez Minutos en una exclusiva que demostra que la parelleta es troba en un molt bon moment.
Aquest és el primer estiu que passen junts l’actriu i el futbolista. Ell ha hagut de marxar cap als Estats Units amb la selecció francesa, ja que serà una de les estrelles del Mundial de futbol. No han volgut que això els impedeixi gaudir d’uns dies de luxe i platgeta i, per això, han aprofitat el cap de setmana per agafar un avió cap a Eivissa.
Mai no se’ls havia vist així de tendres i passionals, amb petons en la moto d’aigua i també en una jornada de platja. Les fotos són descrites com “plenes de passió, complicitat, diversió i moments de desconnexió”. Queda clar, doncs, que aquesta història d’amor s’està consolidant malgrat l’estupefacció inicial que tenien molts dels seus fans que creien que no feien l’un per l’altre.
Com van conèixer-se Kylian Mbappé i Ester Expósito?
Aquesta va ser una d’aquelles relacions que comencen a partir d’uns missatges a Instagram, els que acabarien donant peu a unes trobades en secret que no han pogut mantenir ocultes dels ulls indiscrets massa temps. Ester Expósito i Kyliak Mbappé ara han estat captats practicant diversos esports aquàtics, prenent el sol i refrescant-se a les dutxes. Com una parelleta enamorada més, però amb el soroll dels flaixos apuntant-los de fons. Han passejat per la sorra per poder accedir a la llanxa que els ha portat fins al iot, de la mateixa manera que alguns testimonis també els han gravat en una terrassa.
L’actriu havia acudit a un dels concerts que ha ofert Bad Bunny a Madrid només uns dies abans, quan la van convidar a la casita. I, d’allà, directe a prendre el sol amb el seu xicot per aprofitar els últims dies junts abans de passar pràcticament tot el mes de juny separats per culpa del futbol.