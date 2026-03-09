Ester Expósito i Mbappé estan en boca de tots ara que se sap que formen la parella sorpresa de l’any. Joves, guapos i exitosos; els seus camins s’han unit i, com semblava evident, no han aconseguit mantenir la seva relació en secret. La premsa i les xarxes socials van plens de fotografies, informacions i rumors sobre una parella de la que ja hi ha constància de, com a mínim, tres cites a París i una altra a Madrid. Que l revista ¡Hola! acabi de publicar unes fotos d’ells dos junts viatjant a la capital espanyola en el mateix jet privat -després que els hagin enxampat al mateix hotel de París- ho ha acabat de confirmar.
La protagonista d’Élite es trobava a la ciutat de l’amor per compromisos professionals relacionats amb la Paris Fashion Week i el futbolista del Reial Madrid que s’està recuperant d’una lesió, va aprofitar per acompanyar-la el cap de setmana. Tots dos acostumen a ser molt hermètics pel que fa a la seva vida privada i no els agrada parlar amb la premsa rosa, per la qual cosa intenten mantenir bastant en secret amb qui surten en cada moment. Ara, però, no han estat tan cuidadosos i diversos testimonis han publicat fotografies i vídeos que treuen a la llum aquesta aventura sentimental.
🚨 BOMBAZO— Alba Medina (@albammmedina) March 7, 2026
¿Mbappé y Ester Expósito besándose en París?
Desde el jueves no paran los rumores sobre una posible relación entre ambos
Vía @21metgala y Aqababe pic.twitter.com/Q064Ny6OY3
Totes les fotos del viatge romàntic d’Ester Expósito i Mbappé
Se’ls ha vist en un restaurant amb vistes a la Torre Eiffel, en una sortida nocturna a un popular club de la ciutat -d’on s’ha viralitzat una fotografia que els mostra fer-se un petó als llavis- i una última trobada a l’exclusiu hotel Le Royal Monceau, on van ser fotografiats sortint junts i pujant al mateix vehicle. A les imatges, de fet, es veu l’actriu a dins de la furgoneta intentat ocultar el seu rostre amb una gorra, tot i que va ser reconeguda igualment. I no es tracta d’un hotel qualsevol, sinó que és dels més luxosos de la capital francesa amb habitacions que superen els 1.400 € per nit a canvi d’oferir tota mena de facilitats com un SPA, piscina interior, cinema privat o galeries d’art.
Algunes informacions apunten, a més a més, que la relació podria haver començat abans d’aquest viatge. De fet, mitjans especialitzats asseguren que ja els havien vist a finals de febrer a Madrid a la terrassa d’un hotel. Cap d’ells no s’ha pronunciat sobre aquest tema i, per tant, no han confirmat ni desmentit els rumors. La successió d’imatges i la complicitat que mostren han accentuat les especulacions sobre un possible romanç, evidentment.
Tots dos han estat sempre molt discrets amb la seva vida privada, com dèiem. L’última relació coneguda d’ella va ser amb l’actor uruguaià Nico Furtado, mentre que el davanter francès no ha fet pública cap parella de manera oficial fins ara. De moment, el suposat romanç continua sense confirmació, però les imatges i testimonis els han convertit en una de les històries més comentades del panorama mediàtic actual.
Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.— (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026
pic.twitter.com/ol5FwH3VDV
🚨 Kylian Mbappé y Ester Expósito abandonando hoy un restaurante de París.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 8, 2026
😍💕 pic.twitter.com/gSnXX7ceDP
A la premsa rosa, ningú no parla d’una altra cosa. Encara caldrà esperar per saber si acaben publicant alguna fotografia junts que confirmi un rumor que molts donen per fet. Els temps dirà si acaba sent una relació llarga o es tracta d’un affair fugaç.