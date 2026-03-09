Ester Expósito y Mbappé están en boca de todos ahora que se sabe que forman la pareja sorpresa del año. Jóvenes, guapos y exitosos; sus caminos se han unido y, como era evidente, no han logrado mantener su relación en secreto. La prensa y las redes sociales están llenas de fotografías, informaciones y rumores sobre una pareja de la que ya hay constancia de al menos tres citas en París y otra en Madrid. Que la revista ¡Hola! acabe de publicar unas fotos de ellos dos juntos viajando a la capital española en el mismo jet privado -después de que los hayan pillado en el mismo hotel de París- lo ha terminado de confirmar.
La protagonista de Élite se encontraba en la ciudad del amor por compromisos profesionales relacionados con la Paris Fashion Week y el futbolista del Real Madrid que se está recuperando de una lesión, aprovechó para acompañarla el fin de semana. Ambos suelen ser muy herméticos respecto a su vida privada y no les gusta hablar con la prensa rosa, por lo que intentan mantener bastante en secreto con quién salen en cada momento. Ahora, sin embargo, no han sido tan cuidadosos y varios testigos han publicado fotografías y vídeos que sacan a la luz esta aventura sentimental.
🚨 BOMBAZO— Alba Medina (@albammmedina) March 7, 2026
¿Mbappé y Ester Expósito besándose en París?
Desde el jueves no paran los rumores sobre una posible relación entre ambos
Vía @21metgala y Aqababe pic.twitter.com/Q064Ny6OY3
Todas las fotos del viaje romántico de Ester Expósito y Mbappé
Se les ha visto en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, en una salida nocturna a un popular club de la ciudad -donde se ha viralizado una fotografía que los muestra dándose un beso en los labios- y un último encuentro en el exclusivo hotel Le Royal Monceau, donde fueron fotografiados saliendo juntos y subiendo al mismo vehículo. En las imágenes, de hecho, se ve a la actriz dentro de la furgoneta intentando ocultar su rostro con una gorra, aunque fue reconocida igualmente. Y no se trata de un hotel cualquiera, sino que es uno de los más lujosos de la capital francesa con habitaciones que superan los 1.400 € por noche a cambio de ofrecer todo tipo de facilidades como un SPA, piscina interior, cine privado o galerías de arte.
Algunas informaciones apuntan, además, que la relación podría haber comenzado antes de este viaje. De hecho, medios especializados aseguran que ya los habían visto a finales de febrero en Madrid en la terraza de un hotel. Ninguno de ellos se ha pronunciado sobre este tema y, por lo tanto, no han confirmado ni desmentido los rumores. La sucesión de imágenes y la complicidad que muestran han acentuado las especulaciones sobre un posible romance, evidentemente.
Ambos han sido siempre muy discretos con su vida privada, como decíamos. La última relación conocida de ella fue con el actor uruguayo Nico Furtado, mientras que el delantero francés no ha hecho pública ninguna pareja de manera oficial hasta ahora. De momento, el supuesto romance continúa sin confirmación, pero las imágenes y testimonios los han convertido en una de las historias más comentadas del panorama mediático actual.
Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.— (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026
pic.twitter.com/ol5FwH3VDV
🚨 Kylian Mbappé y Ester Expósito abandonando hoy un restaurante de París.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 8, 2026
😍💕 pic.twitter.com/gSnXX7ceDP
En la prensa rosa, nadie habla de otra cosa. Todavía habrá que esperar para saber si acaban publicando alguna fotografía juntos que confirme un rumor que muchos dan por hecho. El tiempo dirá si acaba siendo una relación larga o se trata de un affair fugaz.