Ester Expósito y Kylian Mbappé confirmaron su relación el pasado mes de marzo, una auténtica bomba que ha dado trabajo a los paparazzi de las revistas del corazón. Forman la pareja del momento y una foto robada de ellos se vende a precio de oro, sobre todo porque son de esos que no se cortan y derrochan pasión en público. Prueba de ello, las fotos que publica hoy la revista Diez Minutos en una exclusiva que demuestra que la parejita se encuentra en un muy buen momento.

Este es el primer verano que pasan juntos la actriz y el futbolista. Él ha tenido que marcharse a Estados Unidos con la selección francesa, ya que será una de las estrellas del Mundial de fútbol. No han querido que eso les impida disfrutar de unos días de lujo y playa y, por eso, han aprovechado el fin de semana para tomar un avión hacia Ibiza.

Nunca se les había visto así de tiernos y pasionales, con besos en la moto de agua y también en una jornada de playa. Las fotos son descritas como “llenas de pasión, complicidad, diversión y momentos de desconexión”. Queda claro, pues, que esta historia de amor se está consolidando a pesar de la estupefacción inicial que tenían muchos de sus fans que creían que no hacían el uno para el otro.

Kylian Mbappé i Ester Expósito, amb passió a Eivissa | Diez Minutos

¿Cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito?

Esta fue una de esas relaciones que comienzan a partir de unos mensajes en Instagram, los que acabarían dando lugar a unos encuentros en secreto que no han podido mantener ocultos de los ojos indiscretos demasiado tiempo. Ester Expósito y Kylian Mbappé ahora han sido captados practicando varios deportes acuáticos, tomando el sol y refrescándose en las duchas. Como una parejita enamorada más, pero con el ruido de los flashes apuntándoles de fondo. Han paseado por la arena para poder acceder a la lancha que los ha llevado hasta el yate, de la misma manera que algunos testigos también los han grabado en una terraza.

La pareja, vista también en Formentera | Instagram

No han perdido la oportunidad de pasar un rato en un yate | Instagram

La actriz había acudido a uno de los conciertos que ha ofrecido Bad Bunny en Madrid solo unos días antes, cuando la invitaron a la casita. Y, de allí, directo a tomar el sol con su novio para aprovechar los últimos días juntos antes de pasar prácticamente todo el mes de junio separados por culpa del fútbol.