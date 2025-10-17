Ester Expósito y Gabriel Rufián forman una pareja muy extraña. Pocos se los habrían imaginado juntos en una frase y, aún menos, en la vida real. Entonces, ¿por qué se ha llenado X (el antiguo Twitter) de mensajes sobre ellos? Sorprendentemente, porque los han pillado bailando juntos una bachata en un after en Madrid. El titular es potente, pero aún más lo son las imágenes.

El político de ERC y la actriz, conocida sobre todo por su papel en Élite, han coincidido en una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa. El vídeo se ha viralizado rápidamente, claro, ya que se les ve muy compenetrados mientras mueven el esqueleto al ritmo de este baile típico de la República Dominicana.

¿Lo más fuerte? Que no es que se encontraran allí por casualidad, sino que entraron juntos unas horas después de dejarse ver hablando «en una conversación fluida y cómplice» en otra discoteca. «Se les veía divertidos, naturales y sin esconderse«, ha explicado a El Mundo uno de los testigos que los vio.

No, no es Vito Quiles con peluca.



Anoche fueron vistos bailando en un local de Madrid Ester Expósito y Gabriel Rufián. pic.twitter.com/knT2PjpPk4 — Javi Oliveira (@javioliveira) October 16, 2025

Graven Gabriel Rufián i Ester Expósito ballant en una discoteca | Twitter

Más detalles de esta noche de baile de Gabriel Rufián y Ester Expósito

Ninguno de los dos ha querido responder las preguntas de los periodistas sobre el tema, pero sus fuentes hablan de un «encuentro casual y sin mayor trascendencia«. Cabe recordar que el político independentista se casó en 2022 con la periodista Marta Pagola, con quien dieron la bienvenida a su primer hijo el año pasado, así que esta no dejaría de ser una noche de fiesta con una amiga sin connotación sentimental alguna.

El de ERC es un habitual de la vida nocturna madrileña, si hacemos caso a lo que se dice a través de la red. De hecho, la semana pasada lo vieron cenar con el presentador Gonzalo Miró en un restaurante del centro de Madrid. Siempre rodeado de personajes famosos y mediáticos, por lo que se ve. Se desconoce de qué conocía a Ester Expósito o si realmente tienen algún grupo de amigos en común. Seguro que acaban hablando sobre el tema, viendo la insistencia de las revistas. Tiempo al tiempo.