Gabriel Rufián i Ester Expósito, gravats mentre ballen batxata en un ‘after’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
17/10/2025 10:58

Ester Expósito i Gabriel Rufián formen una parella molt estranya. Pocs se’ls haurien imaginat junts en una frase i, encara menys, a la vida real. Llavors, per què s’ha omplert X (l’antic Twitter) de missatges sobre ells? Sorprenentment, perquè els han enxampat ballant junts una batxata en un after a Madrid. El titular és potent, però encara més ho són les imatges.

El polític d’ERC i l’actriu, coneguda sobretot pel seu paper a Élite, han coincidit en una discoteca del barri madrileny de la Moncloa. El vídeo s’ha viralitzat ràpidament, és clar, ja que se’ls veu molt compenetrats mentre mouen l’esquelet a ritme d’aquest ball típic de la República Dominicana.

El més fort? Que no és que es trobessin allà per casualitat, sinó que van entrar-hi junts unes hores després de deixar-se veure parlar “en una conversa fluida i còmplice” en una altra discoteca. “Se’ls veia divertits, naturals i sense amagar-se“, ha explicat a El Mundo un dels testimonis que va veure’ls.

Graven Gabriel Rufián i Ester Expósito ballant en una discoteca - Twitter
Graven Gabriel Rufián i Ester Expósito ballant en una discoteca | Twitter

Més detalls d’aquesta nit de ball de Gabriel Rufián i Ester Expósito

Cap dels dos no ha volgut respondre les preguntes dels periodistes sobre el tema, però les seves fonts parlen d’una “trobada casual i sense major transcendència“. Cal recordar que el polític independentista es va casar el 2022 amb la periodista Marta Pagola, amb qui van donar la benvinguda al seu primer fill l’any passat, així que aquesta no deixaria de ser una nit de festa amb una amiga sense cap mena de connotació sentimental.

El d’ERC és un habitual de la vida nocturna madrilenya, si fem cas al que es diu a través de la xarxa. De fet, la setmana passada el van veure sopar amb el presentador Gonzalo Miró en un restaurant del centre de Madrid. Sempre envoltat de personatges famosos i mediàtics, pel que es veu. Es desconeix de què coneixia l’Ester Expósito o si realment tenen algun grup d’amics en comú. De ben segur que acaben parlant sobre el tema, veient la insistència de les revistes. Temps al temps.

Ester Expósito Gabriel Rufián

