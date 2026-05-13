Gabriel Rufián ha sido el invitado estrella del programa de Marc Giró, con quien ha demostrado una complicidad exagerada que se ha visto traducida en confesiones picantes sobre sueños eróticos, calzoncillos de la suerte y un beso en los labios entre ellos. Hace un tiempo, el portavoz de ERC en el Congreso había confesado públicamente haber tenido un sueño lascivo con el presentador catalán. Como era de esperar, se le ha exigido que diera más detalles y él no ha defraudado.

La escenografía era todo un espectáculo en sí misma, con el presentador y el invitado cogidos de la mano y una mujer tocando el violín detrás mientras Rufián narraba qué había pasado en esta fantasía: «Tú y yo nos conocimos un día que venías con un jersey grueso porque hacía mucho frío, un jersey con dibujos. Y te puedo decir que he soñado que venías hacia mí con ese jersey puesto… y nada más. Fuiste muy simpático mientras me ibas contando películas y me seducías. Estabas muy cerca mío y te digo que la lana te duró poco. El cardado te lo puse yo».

Marc Giró ha querido saber y, por eso le ha preguntado directamente, si llegaron a consumar en ese sueño: «No tengo experiencia en esto, pero sé que nos sobamos mogollón… pero mucho. Te juro que es cierto«. Nunca ha tenido una experiencia homosexual, ha asegurado, pero no ha querido responder si se lo ha llegado a plantear.

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EL SUEÑO ERÓTICO con Marc Giró de @gabrielrufian que nos prometió (y no nos ha defraudado 🥲)



Ahora también queremos saber cómo fue el sueño con Brad Pitt, ¿no? 😏🍿 pic.twitter.com/aXecRFDYBE — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) May 12, 2026

Todas las confesiones que ha hecho el político de ERC en Cara al Show

La entrevista ha ido mucho más allá de los titulares políticos que ha soltado, con la crítica sonora a los «fachas» que se «deben frenar» y la «necesidad» de centrar el debate en «la vivienda«. Por ejemplo, podemos destacar que Gabriel Rufián haya confesado que lo han agredido tres veces en Madrid: «Me han calentado bien, una de ellas delante de la policía… a quienes no les importó mucho«.

El político también ha sacado a la luz cuáles son algunas de sus aficiones más desconocidas: el bricolaje, la cocina o el skincare. Entre otras perlas, ha dicho que tiene un TOC con el orden, que duerme desnudo y que tiene unos «calzoncillos de la suerte» de color rojo que se pone cuando tiene que dar un discurso «muy de izquierdas».

La complicidad del presentador y el político ha sido evidente | La Sexta

Gabriel Rufián ha entrado al trapo en todos los juegos que le ha propuesto Marc Giró, también cuando le ha pedido que dijera qué profesión cree que tendrían otros políticos de primera línea. A Pedro Sánchez cree que se le daría bien ser «actor de novela turca«, mientras que a Isabel Díaz Ayuso le gustaría verla «sirviendo cañas» durante doce horas cada día en la Plaza Mayor de Madrid.

El beso en los labios de Gabriel Rufián y Marc Giró

La entrevista ha terminado de la única manera que podía hacerlo, con un beso en los labios entre el presentador y el invitado. «Muchísimas gracias por haber venido aquí, de verdad te lo digo«, le ha dedicado Marc Giró en catalán. Le ha dejado claro que puede volver «siempre» que quiera: «Y te diré más, espérame en casa«. Como era de esperar, justo después le ha dado un beso en los labios que ha sido la guinda.

El beso en los labios de Marc Giró y Gabriel Rufián que ha sorprendido a la audiencia | La Sexta

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la entrevista, que ha colocado al político en la primera línea mediática.