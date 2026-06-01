Álvaro Morata y Alice Campello acaban de confirmar que se han reconciliado y ya van unas cuantas veces después del divorcio… Que se sepa, esta será la tercera oportunidad que se dará la pareja desde que anunciaron que se separaban en el verano de 2024. El futbolista y la influencer decidieron intentarlo de nuevo seis meses después de la primera ruptura, pero solo duraron juntos seis meses más. Ahora, han esperado un año entero y vuelven a demostrar que no se acostumbran a estar el uno sin el otro.

Se había filtrado a la prensa que habían decidido comenzar los trámites de divorcio a principios de año, pero algo ha pasado y la situación ha dado un giro de 180 grados. Las alarmas de un posible regreso sonaban el fin de semana, cuando han visto a la pareja dándose abrazos y besos en uno de los conciertos que ha ofrecido Bad Bunny en Madrid. El periodista Javi Hoyos ha podido hablar con Morata, quien le ha confirmado que vuelven a salir: «Dice que es la mujer de su vida, que tienen una familia preciosa y que no puede vivir sin ella«.

También Alice Campello ha confirmado la información que ha dado el tertuliano en un comentario que le ha escrito al post de Instagram: «Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran«. No hubo un motivo flagrante o una gran discusión que motivara la separación, continúan queriéndose y están intentando que su relación funcione.

Alice Campello confirma la noticia en un comentario en Instagram

Primera imagen de la pareja, abrazados en un concierto | Instagram

Álvaro Morata y Alice Campello se reconcilian dos años después del divorcio

En los últimos días, son varias las veces que habrían cazado a Álvaro Morata y Alice Campello en citas románticas y también en la fiesta de cumpleaños de sus hijos gemelos. Cómplices y como si nada hubiera pasado, estarían poniendo de su parte para dejar los problemas atrás y mantener la llama encendida después de tantas rupturas en poco tiempo. Esta es una relación digna de montaña rusa, eso queda claro, un amor que duró ocho años ininterrumpidos en los cuales tuvieron cuatro hijos.

«El amor lo supera todo y han decidido darse una nueva oportunidad«, confirman. Coloquialmente, siempre se dice aquello de que la tercera es la vencida. Si es su caso o no, aún tendremos que esperar un poco para saberlo. Las revistas del corazón están llenas de titulares sobre esta reconciliación bomba, por eso, una de las noticias frescas de este inicio del mes de junio y la temporada veraniega con las vacaciones de los famosos.