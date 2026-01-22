En agosto de 2024, Álvaro Morata y Alice Campello sorprendieron a todos al anunciar su divorcio. La pareja decidió tomar caminos separados después de ocho años de relación, negando cualquier tipo de infidelidad entre ellos. Una noticia inesperada teniendo en cuenta que se trata de una de las parejas más poderosas y queridas del mundo del fútbol y del star-system español. Pocos meses después de la ruptura y cuando nadie lo esperaba, decidieron darse una segunda oportunidad, también en beneficio de la familia que han creado con sus cuatro hijos. Uno de los matrimonios más románticos que durante años han convertido sus redes sociales en publicaciones azucaradas sin parar y que desde hace meses se han detenido.

Son muchas las pistas que apuntan desde hace semanas que esta segunda oportunidad de la pareja vive horas bajas. El primer detalle lo dio la empresaria italiana, cambiándose el nombre de la biografía de Instagram para quitar el apellido del marido. Además, las interacciones en las redes entre ellos se han detenido y los paparazzi han captado a Álvaro Morata abandonando la casa familiar en Milán para irse a vivir a otro lugar. Según las informaciones de algunos medios, el divorcio entre ellos es inminente y han revelado todos los detalles de la situación actual del matrimonio.

Filtran todos los detalles del inminente divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello | Europa Press

¿Álvaro Morata y Alice Campello se separan de nuevo? Todo lo que se sabe de la crisis de la pareja

A menudo se dice que las segundas oportunidades no siempre funcionan y parece que en el caso de Morata y Campello no han podido superar sus diferencias. La semana pasada la revista HOLA se hacía eco de las imágenes captadas por los paparazzi en las que se veía al futbolista español abandonando la casa familiar que compartían en Milán. Además de haberse quitado el anillo de casados y hacer la tarea de padres por separado, Morata se ha trasladado a una casa ubicada a pocos metros de donde vive su esposa y sus cuatro hijos: Alessandro, Leo, Edo y Bella. También se sabe que han pasado las fiestas de Navidad por separado pero intentando mantener cierta cordialidad entre ellos. Las imágenes certifican que la relación está terminada, al menos, ¿por qué Morata llamaría a la puerta sin entrar al domicilio para poder estar con los hijos? Todo apunta que la decisión ya está tomada y por las novedades que se han filtrado, ambos están ultimando los detalles del divorcio y el comunicado para anunciar la ruptura públicamente.

Desde el pódcast de Mediaset En todas las salsas, el periodista Pedro Jota ha aportado nuevas informaciones del inminente divorcio de la pareja. «Ya están dando pasos hacia el divorcio, ahora quieren hacerlo bien», ha explicado. El verano de 2024 la noticia de la separación fue muy precipitada y poco pensada, al menos, a los seis meses anunciaron que volvían a estar juntos. Tras esta segunda crisis y la que parece definitiva, Morata y Campello están dispuestos a hacer las cosas bien. Explican que «están esperando» a comunicar la separación definitiva «en un momento en el que ambos lo tengan muy claro y esté todo atado». Además, dentro de esta incertidumbre, la modelo y empresaria italiana sería quien «más sufre». «Morata ya lo verbalizó en agosto de 2024, después se dieron una oportunidad, pero esta es una realidad y sí que parece que es la definitiva y que no hay retorno», ha apuntado.

Los rumores que han salpicado la ruptura

El matrimonio ya lleva vidas separadas y las informaciones que han rodeado esta segunda crisis incluso han llegado a señalar que habría una tercera persona implicada. El periodista italiano Gabriele Parpiglia señaló que la experta en gestión de empresas deportivas Elena Sirigu podría haber sido un detonante de la crisis, información que Alice Campello desmintió de manera contundente, explicando que ella era una amiga de la familia y que no tenía nada que ver. En todo caso, parece que la decisión ya está tomada y ahora la pareja está decidiendo cómo y cuándo hacer pública la noticia.