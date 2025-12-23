Álvaro Morata y Alice Campello viven una nueva crisis, si hacemos caso a las informaciones y los detalles que han salido a la luz las últimas semanas. El matrimonio había sido uno de los más apreciados y queridos del star-system español antes de conocer su inesperada ruptura en un comunicado que dejó a todos en shock. ¿Quién podría pensar que esta pareja que había construido una familia con sus cuatro hijos pondría fin a su historia de amor de manera tan repentina? En todo caso, la crisis no resultó ser definitiva porque pocos meses después confirmarían su reconciliación a través de una publicación muy tierna a través de las redes sociales.

Parecía que los problemas entre ellos se habían resuelto, teniendo en cuenta que la empresaria italiana ha compartido durante este 2025 algunas entrevistas en las que explicaba qué les había sucedido y daba a entender que los problemas ya estaban superados. «No creo que las cosas que publicábamos eran mentira, pero estábamos medicados ambos y, cuando tomas pastillas, hay veces que no gestionas bien las cosas… Nos afectó esta medicación y no estábamos bien personalmente con nosotros mismos». Ahora, después de muchos rumores y movimientos en las redes, la revista Semana se ha hecho con las imágenes que evidenciarían la nueva situación de la pareja.

¿Qué información han revelado sobre la crisis de Alice Campello y Álvaro Morata?

Hace pocos días, los usuarios se habían dado cuenta de un pequeño cambio en sus perfiles de Instagram. Morata había cambiado la descripción en la que ponía «marido de Alice» y en el caso de la italiana, había modificado los apellidos que aparecen en su perfil. Un movimiento que hizo saltar aún más las alarmas y que el periodista Javi Hoyos profundizó más en un video. «Me consta que se quieren mucho, igual que la última vez que rompieron y les contaba que se querían mucho y que no había terceras personas, aquí está pasando lo mismo. Dentro de esta situación de reconciliación ahora mismo están pasando una crisis que no sabemos si saldrán adelante o no», expuso. La revista Semana, sin embargo, afirma que la pareja ahora lleva «vidas separadas».

¿Hay nueva ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello? | Semana

Las «vidas separadas» de Morata y Alice

El número de la revista que ha salido a la venta esta semana lleva las imágenes captadas por los paparazzi y la confirmación que indicaría la nueva vida de esta pareja que acumula crisis recurrentes. Si hacemos caso a las informaciones que han compartido, parece que esta segunda oportunidad no ha sido suficiente para salvar el matrimonio de la pareja. Las imágenes que comparten muestran que la pareja entra y sale de casa por separado. A pesar de tener su residencia familiar en Milán actualmente, las informaciones indican que la relación entre ellos ha cambiado completamente. «Llevan vidas separadas, cumplen con sus respectivos trabajos, salen de compras y recogen a los niños en la escuela, pero cada uno va por su lado», exponen.

Álvaro Morata habla abiertamente de la separación con Alice Campello en su documental | Europa Press

Aunque no hay confirmación oficial de la pareja respecto a estos rumores de crisis ni una posible ruptura, los testimonios cercanos al matrimonio que recoge el citado medio insisten en que sería «la crisis definitiva del matrimonio». «Se quieren mucho, pero hay cosas de uno y del otro que no comparten. Cosas que no entienden», exponen. Otro detalle que tampoco ha pasado desapercibido es que Alice ya no llevaría el anillo de casada en el dedo.

En el documental que ha protagonizado el futbolista, Morata hablaba de su esposa como refugio, aunque la relación sufrió una fuerte crisis hace unos meses. «¿Cómo estarás bien al lado de alguien si no puedes dar lo mejor de ti? Solo puedes dar cosas negativas, es normal que cualquier persona choque, no es sano. No siento que haya habido una crisis de falta de amor, sino simplemente dos personas que no estaban bien», explicó la italiana. Además, si nos fijamos en las últimas publicaciones de las redes sociales, no hay imágenes compartidas del matrimonio, que siempre comparte instantáneas de lo más románticas. Si el matrimonio ha decidido separar caminos de manera definitiva una vez más, eso todavía es un misterio, pero las pistas que han sacado a la luz han hecho saltar todas las alarmas unos días antes de las fiestas de Navidad. Un momento clave para saber qué ha pasado con esta pareja y ver si silencian los rumores con una publicación familiar.