Alice Campello y Álvaro Morata vuelven a ser noticia. El matrimonio formado por el futbolista y la empresaria italiana ha sido durante muchos años una de las relaciones más estables e idílicas -aparentemente- del star-system español, por lo tanto, el comunicado que anunciaba su inesperada ruptura dejó a todos en shock. Nadie esperaba que la pareja, que ha formado una familia con sus cuatro hijos, pudiera romper de manera tan inesperada. Poco después confirmarían su reconciliación a través de una publicación muy tierna en redes sociales y desde entonces se ha hablado mucho de los motivos de la separación. ¿Qué les había pasado? ¿Había terceras personas? ¿Vivir siempre de acá para allá por el trabajo del futbolista podría haber desgastado el matrimonio?

Hace pocas semanas Alice Campello se sinceró en el podcast de Laura Escanes, revelando el motivo real de la separación y justo ahora, un cambio en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas de nuevo. ¿Hay una nueva crisis en Can Morata?

¿Qué detalles han salido a la luz?

Fue el pasado mes de enero cuando Morata y Campello decidieron darse esta segunda oportunidad después de cuatro meses separados. Una familia construida después de muchos años de amor merecía luchar un poco más. Como decíamos, en esta conversación con Escanes, la empresaria italiana se ha sincerado sobre el motivo real de la ruptura, después de negar cualquier infidelidad entre ellos. Según explica, su amor «era el más grande que existía» y justo coincidía que tenían problemas personales y que estaban medicándose, un hecho que los llevó a actuar con impulsividad. «No creo que las cosas que publicábamos eran mentira, pero estábamos medicados ambos y, cuando tomas pastillas, hay veces que no gestionas bien las cosas… Nos hizo efecto esta medicación y no estábamos bien personalmente con nosotros mismos». Ahora bien, ¿qué ha pasado para hacer saltar las alarmas de nuevo?

Alice Campello comparte los motivos de la ruptura con Álvaro Morata y su reconciliación | Instagram

Alice y Álvaro son una pareja muy activa en las redes sociales y nunca faltan los mensajes de apoyo y las dedicatorias románticas entre ambos, por lo tanto, ¿qué ha podido pasar para que los rumores de crisis de la pareja vuelvan a surgir? Resulta que ambos habrían cambiado la descripción de la biografía de sus respectivos perfiles en Instagram, un detalle pequeño, pero que podría tener un significado más grande, según ha publicado Divinity. Antes, Morata tenía escrito «marido de Alice», un detalle que ya no aparece en el perfil. En el caso de Alice, indican que habría modificado sus apellidos también en la misma red social, un elemento que coincide con lo que habrían hecho en su primera crisis pública.

Además, en su momento y tras estos pequeños cambios, la pareja decidiría dejar de seguirse mutuamente antes de publicar el comunicado sobre la ruptura. ¿Será un movimiento para generar ruido mediático? ¿Se trata de una segunda crisis que podría acabar como la primera?

Más detalles de la crisis: ¿qué ha salido a la luz?

Después de salir a la luz estas informaciones, el periodista Javi Hoyos ha indagado un poco más en todo esto para saber qué está pasando en este matrimonio tan mediático. Según indica, la crisis de la pareja es una realidad y lo puede confirmar.

«Creo que es una pareja que está intentando luchar por su relación y esto es solo un alto y bajo», ha expresado el comunicador. Tras investigar, Hoyos ha recibido información que confirmaría la crisis que atraviesa el matrimonio. «Me consta que se quieren mucho, igual que la última vez que rompieron y os contaba que se querían mucho y que no había terceras personas, aquí está pasando lo mismo. Dentro de esta situación de reconciliación ahora mismo están pasando una crisis que no sabemos si saldrán adelante o no». Además, destaca que son dos personas «impulsivas» en las redes sociales y que esto les ha llevado a hacer estos cambios, pero no significa que la relación «esté rota». «Quieren intentar que el ruido sea el menor posible». Sea como sea, habrá que estar atentos ante cualquier movimiento.