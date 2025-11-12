¿Por qué rompieron, realmente, Alice Campello y Morata? “Estábamos medicados”

Alice Campello y Álvaro Morata dejaron a todos boquiabiertos con el comunicado que anunciaba su inesperada ruptura. Formaban uno de los matrimonios más estables del star-system español y también de los más románticos, si teníamos en cuenta todas las dedicatorias públicas que se hacían a través de Instagram. Poco después, sin embargo, confirmaron que se habían dado una segunda oportunidad y, desde entonces, parece que todo les va de maravilla. Ahora, la empresaria italiana ha concedido una entrevista muy sincera en el pódcast de Laura Escanes para confesar, por fin, cuál fue el motivo real de esta separación.

Como decíamos, no había rumores de crisis y ambos han negado que cometieran alguna infidelidad. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, Alice insiste en que tenían claro que su amor era «el más grande que existía», pero que no supieron gestionar los problemas personales que tenían uno y otro. De hecho, coincidió que ambos estaban medicándose y eso generó un cóctel Molotov que les hizo actuar con impulsividad.

¿Qué ha explicado Alice Campello en el pódcast de Laura Escanes?

Muchos los acusaron de mentir, directamente, en las redes sociales cuando decían que se querían tanto y que eran tan felices. Los vimos darse un beso de película en la Supercopa y, solo siete días después, dijeron que habían roto. Ella se defiende: «No creo que las cosas que publicábamos eran mentira, pero estábamos medicados ambos y, cuando tomas pastillas, hay veces que no gestionas bien las cosas… Nos afectó esta medicación y no estábamos bien personalmente con nosotros mismos«.

Todo esto provocó que actuaran con una impulsividad «que no era normal«. Y dice que no quiere justificarse, pero que le da pena que se piense que no era verdadero o que se piense de él «algo que no es»: «Siento que ha dedicado su vida entera a hacerme feliz«. En aquel momento de la ruptura, ella venía de un posparto complicado y él había atravesado una depresión por los problemas futbolísticos: «Cuando vives una depresión, no te das cuenta al 100% de que la estás viviendo«.

Alice Campello se sincera al pódcast de Laura Escanes | Instagram

Alice Campello está muy contenta ahora que han decidido volver a salir juntos: «Es bonito poder elegir a cualquier persona y volver a elegir a la misma«. Es consciente de que tenían problemas, pero están tomando medidas para que no vuelvan a repetirse. ¿Por ejemplo? Que ella estuviera demasiado centrada en Álvaro: «Mi marido era mi prioridad y éramos demasiado los dos… ¿Qué había más allá de él? Pues ahora sé que puedo contar con mis amigas de toda la vida y que también estoy yo».