Per què van trencar, realment, Alice Campello i Morata? “Estàvem medicats”

Alice Campello i Álvaro Morata van deixar tothom bocabadat amb el comunicat que anunciava la seva inesperada ruptura. Formaven un dels matrimonis més estables del star-system espanyol i també dels més romàntics, si teníem en compte totes les dedicatòries públiques que es feien a través d’Instagram. Poc després, però, van confirmar que s’havien donat una segona oportunitat i, des de llavors, sembla que tot els va d’allò més bé. Ara, l’empresària italiana ha concedit una entrevista molt sincera en el pòdcast de Laura Escanes per confessar, per fi, quin va ser el motiu real d’aquesta separació.
Com dèiem, no hi havia rumors de crisi i tots dos han negat que cometessin cap infidelitat. Llavors, què va passar? Ara, Alice insisteix que tenien clar que el seu amor era “el més gran que existia”, però que no van saber gestionar els problemes personals que tenien un i altre. De fet, va coincidir que ambdós estaven medicant-se i això va generar un còctel Mólotov que va fer-los actuar amb impulsivitat.
Què ha explicat Alice Campello al pòdcast de Laura Escanes?
Molts els van acusar de mentir, directament, a les xarxes socials quan deien que s’estimaven tant i que eren tan feliços. Els vam veure fer-se un petó de pel·lícula a la Supercopa i, només set dies després, van dir que havien trencat. Ella es defensa: “No crec que les coses que publicàvem eren mentida, però estàvem medicats tots dos i, quan prens pastilles, hi ha vegades que no gestiones bé les coses… Ens fa fer efecte aquesta medicació i no estàvem bé personalment amb nosaltres mateixos“.
Tot això va provocar que actuessin amb una impulsivitat “que no era normal“. I diu que no vol justificar-se, però que li fa pena que es pensi que no era vertader o que es pensi d’ell “una cosa que no és”: “Sento que ha dedicat la seva vida sencera a fer-me feliç“. En aquell moment de la ruptura, ella venia d’un postpart complicat i ell havia travessat una depressió pels problemes futbolístics: “Quan vius una depressió, no t’adones al 100% que l’estàs vivint“.
Alice Campello està molt contenta ara que han decidit tornar a sortir junts: “És maco poder escollir qualsevol persona i tornar a escollir-ne la mateixa“. És conscient que tenien problemes, però estan prenent mesures perquè no tornin a repetir-se. Per exemple? Que ella estigués massa centrada en l’Álvaro: “El meu marit era la meva prioritat i érem massa tots dos… Què hi havia més enllà d’ell? Doncs ara sé que puc comptar amb les meves amigues de tota la vida i que també estic jo”.