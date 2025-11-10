Laura Escanes ha donat detalls de la seva nova relació al pòdcast de Poco se habla, al que l’han convidat per parlar de segones oportunitats. Des de fa gairebé un any, la influencer està enamorada de l’esquiador professional Joan Verdú. Després d’unes quantes relacions fallides, està convençuda que aquesta pot ser la definitiva precisament perquè no van començar amb bon peu: “Jo sempre havia estat d’obsessionar-me, de voler parella sí o sí, i enamorar-me del primer dia. Ell, en canvi, va arribar a la meva vida quan estava molt bé sola i sense necessitar ningú“.
La presentadora de TV3 no volia res seriós amb el Joan, en un principi, i ara ha explicat per què: “Amb ell vaig sentir la típica mandra de dir està bo, és esportista, viatja i no sé què… però passo, ni tan sols m’embolicaré amb ell“. Es van conèixer a través d’un amic en comú, van començar a parlar i ella no feia més que “fugir“: “Sabia que estava molt bo i tot el que tu vulguis, però alhora creia que era d’aquells que saps que no seran l’amor de la teva vida. Després, això sí, m’he acabat menjant tot això amb patates“.
La parella manté una relació a distància, ja que ell viu fora i ha de competir a Andorra o Suïssa amb freqüència. Sorprenentment, la Laura Escanes diu que ho gestionen “molt bé”. No paren de treballar cap dels dos, així que ja els va bé tenir aquest tipus d’amor: “D’aquesta manera, tinc espai per a mi, per a la meva filla i per a la meva feina mentre ell competeix i, quan podem, ens trobem. Se’m veu enamorada? Què maco és l’amor, nois. M’encanta l’amor, encara que sempre havia estat d’atabalar-me molt ràpidament. Fins ara, començava una història totalment convençuda que estaríem junts sempre i, al cap de dues setmanes, m’acabava fent mandra”.
Què ha dit Laura Escanes sobre les seves exparelles?
Havien de parlar d’exparelles, recordem, però tampoc no ha donat gaires detalls sobre el tema. Un dels titulars? Que en el seu cas, i creu que en el de totes les relacions que acaben, “pràcticament mai no es fa de mutu acord“. En el mateix sentit, reconeix que sí que ha tornat amb un ex alguna vegada: “Vam trencar, vam estar un mes i escaig separats, vam tornar i al cap de tres setmanes vaig veure que no tenia cap sentit i ho vam deixar definitivament. No crec massa en les segones oportunitats, ja que, en general, no acostuma a anar bé… potser és que has de deixar molt d’espai. A les comèdies romàntiques funciona quan han passat molts anys entre una ruptura i una altra, potser ho compro. Si ho has deixat és per alguna cosa i no entenc, si ho deixes, com pots tornar als dos o sis mesos”.
La Laura Escanes sí que es casaria una altra vegada, diu. “Si et cases és perquè creus que serà per a tota la vida, si no no et cases… però la vida és així. Reconec que em feia molta mandra haver de tornar a conèixer una persona nova. Ara la meva parella ja ho sap tot sobre mi, ja no parlem de les preguntes bàsiques dels colors preferits que és horrible“.
Una entrevista en la qual també s’ha mostrat molt contenta d’haver-se pogut comprar una casa a Menorca, un somni fet realitat que confia que l’ajudi a poder viatjar més cap allà durant l’any i no només a l’estiu.