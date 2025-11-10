‘Crims’ torna a TV3 amb un capítol triple: què se’n sap de l’estrena?

Carles Porta torna, aquesta nit, a TV3 amb l’emissió de la primera part dels tres capítols que han preparat per parlar del doble crim de Bellvitge. Qui va assassinar brutalment dues dones en el pis d’aquest barri de l’Hospitalet de Llobregat? Aquesta és la pregunta que es faran els teleespectadors de Crims, que ocuparà el prime time dels dilluns durant tres setmanes consecutives.
No és un cas senzill, tenint en compte que desgranaran tot el que va passar durant la investigació en un capítol triple que serà l’únic que veurem en aquesta mini temporada. La nova temporada arribarà a gener o febrer, moment en què hi haurà vuit capítols més de casos diferents.
Avui ens hem de situar en l’octubre del 2004, l’any en què dues policies nacionals en pràctiques van aparèixer mortes en un pis de Bellvitge. Què sabem sobre aquest cas i què han avançat sobre el capítol? A partir de les 22:05 hores de la nit, TV3 i la plataforma 3Cat emetran la primera part d’un cas que tenia com a víctimes l’Aurora Rodríguez i la Silvia Nogaledo, dues policies nacionals en pràctiques que van aparèixer lligades, emmordassades i amb múltiples ferides d’arma blanca dins d’un pis on les havien violat i on s’havia iniciat un incendi. Poques hores després del crim, es va perfilar el nom d’un sospitós i va iniciar-se una cerca contra rellotge per evitar que l’home, que seguia lliure, tornés a matar. Havia estat el violador i assassí que matava dones quan sortia de permís?
Crims aconsegueix parlar amb la família de les víctimes del doble crim de Bellvitge
Aquella tragèdia va marcar les vides de les famílies de les víctimes, que parlaran sobre aquest cas per primera vegada a televisió després de 21 anys. En una entrevista promocional que han fet a Carles Porta a La tarda de Catalunya Ràdio, el presentador ha deixat clar que aquest és “un relat dur i molt intens”. “Va costar molt atrapar-lo, va semblar el pànic a Catalunya durant tres dies, 55 hores per ser exactes”, ha afegit.
D’aquesta manera, TV3 recupera el Crims que no s’emetia des del març de l’any passat. El programa de true crime torna al seu dia d’emissió habitual, el que acostuma a donar-li bona sort perquè sempre acaba sent líder d’audiència i amb moltíssim marge. Aquesta nit tindrà molta competència, per això, ja que a TVE hi haurà una entrevista molt cridanera a La Revuelta -previsiblement a Rosalía– abans de la semifinal de Masterchef, a Telecinco hi ha una nova entrega de La isla de las tentaciones, Pablo Motos ha aconseguit que parli l’Andy d’Andy&Lucas a El Hormiguero i a Amazon Prime Video continua explotant amb la següent gala d’Operación Triunfo. Previsiblement, però, res de tot això podrà contra la gran expectació que genera Crims. Demà mateix coneixerem els números que han aconseguit uns i altres.