María del Monte ha estat la gran protagonista de La Revuelta aquest dimarts 4 de novembre. La cantant ha passat per uns mesos complicats arran del robatori que va patir a casa seva i en el qual el seu nebot Antonio Tejado ha estat un dels acusats com a “autor intel·lectual” del delicte i s’enfronta a una petició de presó de 30 anys. Sigui com sigui, aquest tema ha quedat en un segon pla durant la seva visita al programa de David Broncano on l’andalusa ha explicat anècdotes molt divertides, la veritat del seu nom i una resposta insòlita per a les preguntes clàssiques.
Quin és l’origen del nom de María del Monte?
Durant l’entrevista María del Monte no s’ha deixat cap tema a la butxaca, un d’ells i molt curiós és l’origen real del seu nom. Tothom la coneix com María del Monte i pensen que del Monte és el seu cognom, però en realitat forma part del seu nom gràcies a la patrona del poble de la seva mare. “Jo vaig néixer a Sevilla capital, però em van dir María del Monte perquè la meva mare va néixer en un poble, Cazalla de la Sierra i la patrona d’aquest poble és Nuestra Señora del Monte“, ha explicat l’artista. Resulta que la seva mare, que només havia tingut nens, va demanar a la patrona que li donés una nena i quan va quedar-se embarassada de María, va decidir complir amb la seva paraula. “Llavors María del Monte és el nom, no el cognom?”, va voler confirmar Broncano. Una pregunta que va donar pas a recitar el seu nom complet: María del Monte Tejado Algaba.
Quin és el patrimoni de María del Monte?
L’artista també ha passat per les preguntes clàssiques de La Revuelta: els diners en el banc i les relacions sexuals en els últims 30 dies. Pel que fa a la primera, l’artista ha revelat que tot allò que ha guanyat no ha estat només pels discos que ha venut. “Mira, jo he estat sempre una persona ni cara ni barata. Quan tens els teus inicis, els contractes que et signen eren irrisoris perquè tens il·lusió. Eren uns altres temps, amb el que menys he guanyat és amb la venda dels discos, he guanyat sobre els escenaris, a base de feina”. Patrimoni tenia més, però amb el que tinc, ja en tinc prou”, ha sentenciat.
¿Por qué no hemos hecho toda la entrevista silbando? ¿Pero cómo se le da tan bien a María del Monte? #Larevuelta pic.twitter.com/K6WtQvUU1r— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025
Pel que fa a les relacions sexuals, ha decidit sortir-se pel ramal i buscar una alternativa per respondre. Hi ha molts convidats que no volen parlar davant la televisió pública de la seva vida íntima i en el cas de María del Monte, ha optat per xiular a l’hora de comunicar-se i explicar un acudit per despistar el presentador. Una manera de sortir del pas i negar-se elegantment a respondre la pregunta.