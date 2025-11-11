Carles Porta i el seu Crims són imbatibles, sigui quina sigui la competència que té davant a les altres cadenes. I, aquest dilluns, no eren poques precisament les opcions que tenien els teleespectadors del prime time… TV3, però, sap que el programa de true crime és una aposta segura i ho ha tornat a demostrar. En aquesta ocasió, els catalans han volgut tornar a sentir la pell de gallina amb la música de tensió que els ofereix Crims, que ha estrenat el primer dels tres capítols en què parlarà del cas del doble crim de Bellvitge que va tenir lloc l’octubre del 2004.
TV3 ha liderat una de les nits més difícils amb el 20,4% de share i 388.000 teleespectadors de mitjana. La dada és increïblement bona, però segurament podria haver aconseguit una d’encara millor si La Revuelta no hagués tingut l’entrevista més buscada del moment. Amb qui? Rosalía, que ha muntat una gran festa a plató amb confessions, crits i molta bogeria per culpa d’un pastís. La cantant catalana ha ofert un molt bon paper, ja que els ha ajudat a assolir un 17,7% de quota de pantalla que no acostumen a fer a la televisió catalana. No ha pogut guanyar a la cadena pública catalana, però, que els supera per tres punts.
Però no només hi havia aquestes dues opcions, ja que l’audiència més tafanera tenia un caramel·let al plató d’El Hormiguero. En les últimes setmanes, estan sortint a la llum detalls molt bèsties sobre la baralla que existeix entre els membres d’Andy y Lucas. Doncs bé, Pablo Motos havia aconseguit que l’Andy acudís al seu programa i això era tota una bomba… que ha acabat totalment diluïda perquè l’atenció estava dividida, realment, entre Carles Porta i Rosalía. De fet, no s’ha menjat un rosco i ha acabat relegat al quart lloc de la classificació de programes més vistos amb un fluix 6,8%. I qui ha guanyat el bronze, doncs? Curiosament, les infidelitats de La isla de las tentaciones que ha captivat al 7,8% de l’audiència.
Una nit molt intensa pel que fa a la guerra d’audiències, sí. Però i a la televisió espanyola? Allà ha estat La Revuelta la guanyadora i, de fet, han arribat al seu màxim històric gràcies a la visita de la cantant de Lux. Aquesta entrevista ha revolucionat el panorama televisiu, ja que David Broncano ha triomfat amb el 20,8% de share al que mai no havien arribat. Pablo Motos, per la seva banda, s’ha hagut d’acontentar amb un 15,3%.
Què ha passat en el primer capítol de Crims sobre el doble crim de Bellvitge?
Els teleespectadors catalans han connectat en massa amb l’estrena de Crims, que com dèiem emetia el primer dels tres capítols que centrarà en el doble crim de Bellvitge. En aquest primer tastet, hem conegut qui eren les víctimes i hem sentit què havien trobat els bombers i la policia en la primera inspecció ocular del pis cremat en què van acabar trobant els cadàvers de les dues víctimes.
El bomber amb qui han parlat s’ha mostrat molt afectat i, de fet, ha reconegut que no ha pogut oblidar tota la “maldat” que es respirava en aquell pis encara que hagin passat més de 20 anys. En aquest mateix sentit s’ha pronunciat la jutgessa, que ha descrit l’escena com a “brutal”: “Qualsevol que va estar allà ho recordarà tota la vida perquè eren escenes impossibles d’oblidar“.
El crim va cometre’s amb moltíssima violència, dues policies nacionals en pràctiques que van trobar amb un munt de ganivetades, amb signes de violació i també emmordassades i lligades al llit. L’assassí va ser bastant maldestre, però, perquè va deixar tot el pis ple de pistes sobre la seva identitat amb petjades, empremtes i una factura telefònica que treia a col·lació el seu nom. La investigació va tenir un sospitós clar ben aviat, però els va costar trobar-lo. Aquest capítol, ha acabat amb una trucada punxada del seu telèfon mòbil en què deia que aniria cap al centre de reclusos a dormir. L’enxamparan ara que saben cap a on es dirigeix?
Els teleespectadors han gaudit d’aquest retorn, molt esperat. Totes les crítiques que han escrit a les xarxes socials? Cap al sistema penitenciari, ja que s’ha evidenciat una forta indignació quan s’ha sabut que el sospitós havia reincidit en els permisos que rebia de tant en tant quan estava pres des de feia molts anys. La setmana vinent, més i millor sobre un cas que va tenir molt espantades les dones durant els dies que van trigar a trobar-lo.