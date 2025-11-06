Tercer programa de la nova temporada de La isla de las tentaciones i tercer dia que Sandra Barneda ha de posar ordre. La novena temporada del reality de Telecinco està posant a prova la paciència de la presentadora catalana que ha tornat a viure un episodi en què els participants se salten les normes del programa. En les dues primeres emissions de la setmana ja s’ha pogut veure una part del tarannà de les parelles, reaccions boges, insults, llàgrimes i un cara a cara amb els solters i solteres que ha fet saltar guspires a tort i a dret. Aquest dimecres 5 de novembre s’ha tornat a viure una escena de tensió que ha obligat Sandra Barneda a donar-los un toc d’atenció després de saltar-se un cop més les normes imposades pel programa.
Sandra Barneda intervé, un cop més, per culpa de les parelles
És cert que a La isla de las tentaciones les emocions se senten molt més i qualsevol mirada o dubte els fa pensar que la seva parella podria estar interessada en una de les temptacions que tenen a les vil·les. L’opció de no participar-hi existeix, però un cop entren dins el reality, la manera de sortir-ne és abandonant el programa amb la seva parella actual o amb una de les persones que acaben de conèixer. Serà una edició intensa i això s’ha pogut veure durant els tres primers capítols. Després de les cerimònies d’entrega de collars en què els temptadors escullen la persona a qui volen conèixer, són els nois i les noies que participen el que poden escollir amb qui volen tenir una cita. Tot això ho fan davant les seves parelles, una situació que no ho ha posat gents fàcil per a Sandra.
Un cop s’ha retrobat de nou, començava una bona dosi de retrets entre ells. Rodri, un dels més afectats, intentava acostar-se a la seva xicota, Helena, però tenen molt clar que un cop se separen per anar a les vil·les, tenen prohibit acostar-se a les parelles. “No, si us plau, on vas? Per què et volies acostar a Helena?”, demanava Sandra Barneda veient que la situació s’estava complicant. El moment de triar la cita, però, ha portat que Darío se saltés les normes veient com Almudena, la seva parella, es posava a plorar. “Les normes són clares, no em serveix el perdó, els teus companys estan respectant, volen acostar-se i abraçar les seves parelles”, entonava un cop més la presentadora.
Després que Lorenzo triés la noia amb qui volia tenir una cita, la seva parella, Nieves, abandonava l’escena i era el seu xicot qui corria a buscar-la, perseguit per Sandra Barneda. Això ha donat viu lliure a les parelles per acostar-se, parlar i demanar-se explicacions sense tenir la vigilància de la catalana.
“Si us plau, què està passant aquí? Us ho dic de veritat, heu decidit tots participar, coneixeu perfectament les normes i us les heu saltat tots, és absolutament inadmissible. No ho torno a consentir una vegada més, qui trenqui la norma se’n va”, els ha renyat la presentadora veient l’escena que s’havia muntat.
El primer abandonament de la temporada
No serà fins al pròxim dilluns que hi haurà una nova dosi d’aventures de La isla de las tentaciones, però segons l’avançament que s’ha pogut veure aquest dimecres, sembla que hi haurà una parella que protagonitzarà el primer abandonament de la temporada. En els últims segons del programa Sandra Barneda els comunica que una de les parelles acaba la seva experiència a La isla de las tentaciones i sembla que podria ser qualsevol d’ells perquè el nivell de descontrol i la temperatura pujaran moltíssim.