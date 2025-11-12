Primera infidelitat i imatges molt picants a ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha fet les delícies dels teleespectadors de Telecinco, que han pogut veure com una de les concursants han comès una infidelitat quan només ha passat una setmana des de l’inici d’aquesta edició. Semblava bastant evident que la Claudia seria la primera a caure, ja que la tensió sexual amb el Gerard era cada vegada més intensa i la química era innegable. El primer petó se l’han donat al jacuzzi en una escena molt i molt picant que suposa el primer engany d’aquesta temporada. Ella mateixa s’ha mostrat sorpresa d’haver “connectat” d’aquesta manera amb el temptador, que l’ha fet oblidar el seu xicot en molt poc temps.
Realment, ha estat ella la que més l’ha buscat. L’hem vist asseure’s sensualment a sobre del Gerard i no ha dubtat quan ha sentit ganes de començar a fer-li petons. L’autocontrol ha quedat enrere, això ha quedat clar: “Les ganes que tenia eren incontrolables. M’he intentat controlar aquests últims dies, però ja no he pogut més i ens hem fet un petó“. Els seus companys ho veien tot des de lluny i amb les mans a la boca, conscients de la repercussió que pot arribar a tenir.
El Gerard s’ha quedat amb ganes de més i l’ha acompanyat fins al seu llit. Finalment, però, ella ha optat per posar pausa a tanta passió. Quan les companyes han entrat a l’habitació després, la Claudia ha deixat clar que no es penedia de res: “Em fa pena Gilbert per com s’ho prendrà perquè sé que li pot fer mal“, ha dit tot fent referència al seu xicot. L’endemà, l’hem vist molt més desanimada: “Em sento malament perquè sé que li farà molt de mal… Dins meu, no sé com em sento. Per una part, estic còmoda amb el Gerard i sento que amb el meu xicot mai no m’he sentit així. Per una altra banda, el meu xicot és superbò i em tracta superbé“.
La cosa és que dona la relació amb el Gilbert per trencada: “El pitjor és que tampoc vull que em perdoni perquè sento que no mereix estar amb una noia que li ha fet això“, ha deixat anar.
Entra una nova parella a La isla de las tentaciones
Després de l’expulsió disciplinària de Nieves i Lorenzo, la direcció del programa ha hagut de córrer a buscar-ne substituts. Serà aquesta nit quan confirmin les seves identitats, però en el vídeo d’avançament es veu l’Álvaro Rubio arribant a la foguera. Qui serà la seva companya? Si fem cas als rumors, l’exconcursant del reality repetirà experiència però amb Mayeli com a parella oficial.
Cal recordar que ell va participar en la vuitena edició amb Alba García, la seva xicota del moment. Ell va ser-li infidel amb Erika, que ara fa de temptadora en aquesta villa, però va connectar amb Mayeli quan va acabar l’experiència. La seva no està sent una relació molt estable, però volen posar-se a prova en un programa en el que ella haurà de canviar de rol i deixar tot el que feia com a temptadora de banda.
Aquesta nit, tots els detalls i les primeres imatges d’una parella que no té massa pinta de sortir d’aquí sense problemes.