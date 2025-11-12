Primera infidelidad e imágenes muy picantes en ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha deleitado a los televidentes de Telecinco, quienes han podido ver cómo una de las concursantes ha cometido una infidelidad cuando solo ha pasado una semana desde el inicio de esta edición. Parecía bastante evidente que Claudia sería la primera en caer, ya que la tensión sexual con Gerard era cada vez más intensa y la química era innegable. El primer beso se lo han dado en el jacuzzi en una escena muy, muy picante que supone el primer engaño de esta temporada. Ella misma se ha mostrado sorprendida de haber «conectado» de esta manera con el tentador, que la ha hecho olvidar a su novio en muy poco tiempo.

Realmente, ha sido ella la que más lo ha buscado. La hemos visto sentarse sensualmente sobre Gerard y no ha dudado cuando ha sentido ganas de empezar a besarle. El autocontrol ha quedado atrás, eso ha quedado claro: «Las ganas que tenía eran incontrolables. He intentado controlarme estos últimos días, pero ya no he podido más y nos hemos dado un beso«. Sus compañeros lo veían todo desde lejos y con las manos en la boca, conscientes de la repercusión que puede llegar a tener.

Primera infidelidad en La isla de las tentaciones | Telecinco

Gerard se ha quedado con ganas de más y la ha acompañado hasta su cama. Finalmente, sin embargo, ella ha optado por poner pausa a tanta pasión. Cuando las compañeras han entrado a la habitación después, Claudia ha dejado claro que no se arrepentía de nada: «Me da pena Gilbert por cómo se lo tomará porque sé que le puede hacer daño«, dijo refiriéndose a su novio. Al día siguiente, la hemos visto mucho más desanimada: «Me siento mal porque sé que le hará mucho daño… Dentro de mí, no sé cómo me siento. Por una parte, estoy cómoda con Gerard y siento que con mi novio nunca me he sentido así. Por otra parte, mi novio es muy bueno y me trata muy bien«.

El asunto es que da la relación con Gilbert por rota: «Lo peor es que tampoco quiero que me perdone porque siento que no merece estar con una chica que le ha hecho esto«, soltó.

Las imágenes más potentes del momento de pasión que se ha visto en la villa de las chicas | Telecinco

Entra una nueva pareja en La isla de las tentaciones

Tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, la dirección del programa ha tenido que correr a buscar sustitutos. Será esta noche cuando confirmen sus identidades, pero en el video de avance se ve a Álvaro Rubio llegando a la hoguera. ¿Quién será su compañera? Si hacemos caso a los rumores, el exconcursante del reality repetirá experiencia pero con Mayeli como pareja oficial.

Cabe recordar que él participó en la octava edición con Alba García, su novia del momento. Él le fue infiel con Erika, quien ahora hace de tentadora en esta villa, pero conectó con Mayeli cuando terminó la experiencia. La suya no está siendo una relación muy estable, pero quieren ponerse a prueba en un programa en el que ella tendrá que cambiar de rol y dejar todo lo que hacía como tentadora de lado.

Mayeli y Álvaro, nueva pareja de La isla de las tentaciones | Telecinco

Esta noche, todos los detalles y las primeras imágenes de una pareja que no parece salir de aquí sin problemas.