‘La isla de las tentaciones’: una amenaza de abandono y muchas lágrimas

La isla de las tentaciones ha presentado otro episodio que pone sobre la mesa la excentricidad y la exageración de las concursantes que han elegido para esta edición. Este miércoles, las chicas se han enfrentado a la primera hoguera y, efectivamente, no han decepcionado con sus reacciones. Cuando han visto y escuchado lo que dicen sus novios en la otra villa, se han escandalizado y les han dicho de todo. De hecho, ha habido un primer intento de abandono.

Las peor paradas han sido Clàudia y Sandra, que se han quedado sorprendidas con la manera en que se están soltando sus respectivos novios. Y eso que Clàudia es, precisamente, la única que ha cruzado los límites y se ha liado con un tentador… En el video de avance que han mostrado, enseñan cómo su novio sale corriendo hacia su casa de la misma manera que lo hizo Montoya en la edición anterior. Previsiblemente, debe haber imitado su reacción cuando ha visto que la pareja le ha puesto los cuernos. Esta escena, que se espera icónica, la veremos en el programa del lunes próximo.

La semana próxima habrá otra carrera prohibida en La isla de las tentaciones | Telecinco

Sandra, de los nervios al ver cómo actúa Juanpi en La Isla de las tentaciones

Sandra ha sufrido de lo lindo cuando le han puesto las imágenes de su pareja, Juanpi. El chico se lo está pasando de maravilla y, aunque no le ha sido infiel, ha conectado mucho con Érika y la cosa va muy caliente. Parece más que probable que acabará cayendo en la tentación y su novia lo está intuyendo. Por ejemplo, lo ha podido ver levantar la mano cuando le han preguntado si se ha llegado a calentar en esta experiencia o cuando le han preguntado si se había sentido atraído por algún familiar de su pareja.

¿La sorpresa? Que haya reconocido que, en algún momento, ha pensado en su suegra. Como era de esperar, la chica se ha vuelto loca ante esta confesión. De la misma manera, tampoco le ha gustado que la critique abiertamente y que diga que está «quemado» por su culpa: «Es una chica que me cansa mucho porque es muy insegura, nunca le he dado motivos para desconfiar y siempre está celosa… Es un poco rara«.

La chica se ha mostrado muy dolida por todo esto y ha sido tajante: «¿Puede dejar de reírse de mí? Eres un desgraciado. De mí te reirás cuando me veas disfrutar. ¿Qué haces? Tienes el corazón podrido«. Todo ha empeorado aún más cuando ha visto que el novio invitaba a su tentadora a entrar en la habitación con él. Las imágenes han terminado cuando Érika se sentaba encima de él, cosa que le ha hecho pensar que puede haber pasado algo. Sandra ha terminado estallando: «Lo dejaré. Yo no he metido en la cama a nadie… no me lo puedo creer. Es un mentiroso. ¿Crees que Érika le gusta? Lo quiero dejar ya, no quiero estar con él. Le diré a Andrea que me ponga mirando hacia Italia cuando vuelva a la villa«.

Las chicas se han quedado muy sorprendidas con lo que han visto | Telecinco

Almudena amenaza con abandonar en la primera hoguera

Una de sus compañeras, Almudena, lo ha pasado incluso peor al ver qué hacía su novio. «No sé si podré aguantar todo esto, Sandra«, ha reconocido entre lágrimas. Y la cosa ha ido a peor: «No me encuentro bien… ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué hace esto?«. No le ha gustado verle dejarse llevar en la primera fiesta, ya que le hace pensar que la cosa irá a más: «Si he visto esto el primer día, ¿qué veré de aquí a diez días? Pues mucho guarreo, exacto».

«Quiero irme, no aguanto todo esto. Te juro que me está rompiendo el alma. No lo quiero perder, no quiero porque no estoy preparada para una vida sin él«, ha lamentado. El chico simplemente ha bailado y se ha dejado querer por algunas de las chicas, pero no ha cruzado ningún límite. Su actitud despreocupada, sin embargo, le hace temer lo peor y no quiere llegar a este extremo. Finalmente, sin embargo, la han convencido para que continúe y habrá que esperar para ver si sus sospechas se confirman y el chico termina engañándola.

No les ha gustado ver cómo están disfrutando sus novios en la otra villa | Telecinco

Las chicas se han mostrado muy sorprendidas cuando les han dicho que Álvaro y Mayali, dos de los exconcursantes de la última edición, entrarán a formar parte del grupo como pareja sustituta de los que han expulsado disciplinariamente. Será la semana próxima cuando los veamos en acción por primera vez, una participación que puede dar mucho juego.