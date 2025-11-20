Semana explosiva en La isla de las tentaciones. La nueva tanda de participantes está dando mucho juego en el reality de Telecinco y las infidelidades van en aumento. Si los espectadores se sorprendieron con la primera traición de una chica, liándose con Gerard en los primeros días de programa y que ya ha protagonizado la primera noche de pasión y edredoning, aún quedan muchas imágenes que pondrán más contra las cuerdas sus relaciones. La emisión del martes prometía mucho juego por el avance de una medida histórica nunca vista en La isla de las tentaciones, además de una nueva escena de sexo y la reacción loca de Juanpi ahora que ha descubierto la infidelidad de su pareja.

Medida histórica en ‘La isla’: las reacciones más locas de las solteras

La novena temporada de La isla de las tentaciones se está convirtiendo en una de las más comentadas de la historia. La reacción enloquecida de Montoya el año pasado ha servido como ejemplo para Gilbert, que salió corriendo hacia la playa una vez vio cómo Claudia se besaba apasionadamente con Gerard. Saltarse las normas del programa tiene consecuencias y, por lo tanto, Sandra Barneda le ha informado que se quedaría sin ver las imágenes que había para él en la segunda hoguera de la temporada. Antes, sin embargo, se había aplicado una medida histórica nunca vista. Sandra Barneda se ha presentado en Villa Montaña, la villa donde conviven los chicos con las solteras para informarles que llevaba imágenes en la tablet que sólo podían ver las solteras. Con esta información, podían hacer lo que quisieran y como era de esperar, la han compartido con los chicos.

En las imágenes podían ver cómo Claudia y Gerard se dejaban llevar completamente en una escena de sexo que hizo temblar las paredes de la villa y sus reacciones han llenado las redes de comentarios. No tenían muy claro quién de las chicas era la que estaba en la cama, por lo tanto, a la hora de explicarlo han jugado un poco con la incógnita. También han descubierto que Sandra se había liado con Andrea y que Helena estaba muy tentada con Barranco. Todo ello, una información que aún los ha puesto más nerviosos a la espera de ver con sus ojos todo lo que habían hecho sus novias en la otra villa.

Sexo en el jacuzzi y los resultados de la segunda hoguera

Las chicas que han caído en la tentación ya no se esconden y se dejan llevar tanto como quieren con los tentadores. Una de ellas ha sido Claudia, que después de protagonizar la primera escena sexual de la temporada con Gerard, ahora ha decidido cambiar de espacio. Gilbert, su novio, también se está dejando tentar por una de las solteras, pero ¿cómo reaccionará Claudia a las imágenes? ¿Se atreverá a recriminar algo? En todo caso, en la emisión de este miércoles ella ha proclamado abiertamente que había practicado sexo en el jacuzzi con Gerard, un tema que no ha acabado de gustar en las redes.

Claudia i Gerard al jacuzzi de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

La segunda hoguera de los chicos en La isla de las tentaciones no ha sido nada tranquila. Además del castigo para Gilbert, que ha sido obligado a volver a la villa y no poder reaccionar a las imágenes de Claudia -que sus compañeros sí han visto-, ha sido la noche más complicada para Juanpi. El chico, a quien su pareja había tildado de «golfo» y no se fiaba de él, ha visto cómo Sandra caía en la tentación con un soltero italiano. ¿Su reacción? Agarrarse a la tablet y gritar que esta «no era su novia».

Sandra cau en la temptació amb Andrea a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Juanpi veu les imatges de Sandra amb un dels solters a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Esta no es mi pareja, ¿por qué? Qué sinvergüenza. Me falta el aire», ha expresado el chico tras ver el video. «No me lo merezco, yo estoy aguantando como un hombre. No me lo esperaba, no sé cómo me lo explicará. No me ama, soy incapaz de hacer esto. Me ha destrozado, mi familia y la suya pensaban que el que caería sería yo, pero le he demostrado que las personas con pareja cambian, le doy prioridad a mi pareja siempre», ha explicado después de abrazarse con Sandra Barneda. Ahora bien, cabe recordar que en el primer capítulo Juanpi admitió que se había liado un día con una chica de fiesta y que Sandra no lo sabía -y esperaba que esta información no llegara-. ¿Cómo reaccionarán las chicas a sus imágenes?

Llega un capítulo de infarto

Será el próximo lunes 24 de noviembre cuando llegue una nueva dosis de La isla de las tentaciones con la hoguera de las chicas. Las imágenes del avance prometen muchísimo y quien parece que lo pasará peor es Almudena. La andaluza tiene una relación de 11 años con Darío y por el video que ha emitido Telecinco, parece que su novio cruzará los límites.

Almudena patirà moltíssim en el pròxim capítol de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Además, una de las chicas intentará llegar hasta la villa de los chicos y otra amenazará con abandonar el programa después de ver las imágenes de su pareja. Todo ello, una semana muy intensa para los fans del reality.