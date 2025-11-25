Nuevo capítulo de La isla de las tentaciones y probablemente uno de los más duros de la edición. El reality de Telecinco presentado por Sandra Barneda ha vuelto con más fuerza que nunca y las infidelidades se han convertido en la nueva realidad de las villas. Después de la primera noche de pasión protagonizada por Claudia y Gerard, las escenas tórridas en el jacuzzi, una fuga exprés a la villa de las chicas y la caída en la tentación de más de un participante, La isla de las tentaciones ha comenzado la semana con una escena durísima y dolorosa.

Después de que los chicos hayan protagonizado la segunda hoguera de la temporada y hayan visto cómo Claudia se enrollaba en directo con uno de los tentadores, era el turno de las chicas. Su segunda hoguera ha dejado imágenes que serán historia del programa y que han llenado las redes de mensajes de apoyo hacia Almudena, la pareja de Darío que se había presentado al programa tras once años de relación. Además, la presentadora tenía una sorpresa familiar para Sandra. En resumen, un montón de escenas para comentar.

Helena descubre la infidelidad de Rodri

Una de las parejas que había entrado con más dudas en La isla de las tentaciones eran Helena y Rodri. Él la acusaba de no comportarse, de ser celosa y que le había fallado más de una vez. En esta hoguera Helena ha visto cómo su novio se enrollaba sin ningún tipo de pena con una de las solteras y eso la ha llevado a proferir insultos hacia él y declararse «soltera a partir de ahora». Hacía días que se contenía las ganas de ir más allá con Barranco, uno de los solteros de la temporada, y parece que ahora pensará en ella misma.

Rodri cae en la tentación con una soltera en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Todo a la mierda. Quizás estoy hablando en caliente, pero ahora mismo lo odio», repetía la chica después de intentar huir corriendo por la playa hacia la villa de los chicos. «¡Helena, me lo has prometido!», le gritó Sandra. Por suerte o desgracia, no supo encontrar el camino y volvió toda resignada hacia la hoguera con sus compañeras.

Helena llorando con Sandra Barneda en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

La defensa del amor y una joven completamente deshecha

Si alguien ha sido la gran protagonista de la noche ha sido Almudena. Ella y Darío se presentaron en La isla de las tentaciones para intentar superar las inseguridades y la dependencia emocional de la chica hacia su novio tras once años de relación. Se notaba desde un principio que ella no tenía ninguna intención de saltarse los límites y poder salir del programa con la relación intacta. Hasta hoy. La segunda hoguera de las chicas traía imágenes de Darío cayendo en la tentación y los 10 minutos de escena en que la chica tuvo que ver las imágenes fueron de película. La pobre chica llorando, totalmente deshecha y lamentándose porque once años de su vida pueden irse al traste por una aventura televisiva.

Almudena llorando tras descubrir la infidelidad de Darío | Telecinco

«Qué asco me está dando, por favor, Darío no. ¿Esto qué es? Siento que estos 11 años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me sale ver a otra persona como lo miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿cómo me va a cambiar?», se preguntaba la chica llorando.

Almudena gritando tras ver la infidelidad de Darío en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Después de unas escenas candentes, Darío se dejaba seducir completamente y caía en la tentación con una soltera. Como si la meteorología quisiera jugar a favor de este trauma para la chica, ha comenzado una tormenta que ha dejado a las chicas empapadas y una frase que ha sido muy comentada en las redes. «No lo reconozco, parece que ha venido a esto. Desde el primer día, no está pensando en mí. Aquí está el verdadero Darío, no encontrará a una mujer como yo ni volviendo a nacer. ¡El cielo está llorando por ti Darío! ¡Te arrepentirás toda la vida!», ha gritado.

Sandra Barneda totalmente impactada con la escena de Almudena en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Por primera vez en esta edición se ha vivido un momento muy tenso que incluso ha llevado a Sandra Barneda a pedir que los servicios médicos se acerquen a Almudena para atenderla. «¿Qué hago, Sandra? Ayúdame tú que sabrás más de la vida, ¿cómo se gestiona esto? Después de 11 años en una mentira, ¿crees que podré salir de esta?», ha preguntado. «Por supuesto, estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti», ha confirmado la presentadora. Como era de esperar, las redes se han llenado de mensajes tras esta escena.

Almudena acabando con el cerdo de Darío mientras suena La Perla de fondo.



PERFECTA #LaIslaDeLasTentaciones10



pic.twitter.com/uCFcMfmu6x — M A R C O S (@Maarcos016_) November 24, 2025

Las chicas animan a Almudena a jugar con los tentadores como hace Darío.



Almudena: Yo ahora no me voy a poner a jugar así por ver esto, no me nace



Pf, creo que estamos ante una de las novias más reales, sinceras y honestas de este formato



#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/BYdLf9TEAl — ɮяʊռօ 🫧 (@brunillo__) November 12, 2025

Darío ojalá pagues el daño q le has hecho a mi Almudena #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/xtSaIM7xXh — zascaderealidad 🤜🏼🤛🏼💅🏼 (@ZascaDeRealidad) November 19, 2025

La visita de la suegra de Sandra

Antes de terminar la hoguera aún quedaba una sorpresa más. Sandra, la pareja de Juanpi, acababa de descubrir que su novio la había engañado meses antes y que había compartido con los compañeros de la villa que se había grabado manteniendo relaciones sexuales con otra chica. Una información que acababa de romperla justo cuando por el camino de arena aparecía Carmen, su suegra y madre de Juanpi. Entre ellos comenzaba un intercambio de reproches, quejas y palabras para intentar defender a su hijo y culpar a Sandra de haber engañado a Juanpi en el reality con uno de los solteros.

«Es de vergüenza. Primero porque no me gusta ver estas cosas y menos verlo con otra persona para mí ahora mismo no lo estoy reconociendo. Y si la relación no está acabada no me gustaría que siguiera con él. Me dice que no le gusta nada de mi hijo», ha recriminado su suegra. Se notaba que no llegarían a un acuerdo ni podrían ponerse de acuerdo en una escena familiar muy fría y tensa. Sea como sea, este martes llega una nueva entrega de La isla de las tentaciones en la que habrá que esperar para ver si Gilbert aceptará la hoguera de confrontación con Claudia.