La isla de las tentaciones no se detiene y los participantes siguen protagonizando escenas tórridas, peleas, lágrimas e infidelidades a raudales. La nueva estrategia de Telecinco de emitir tres capítulos por semana además de los debates mantiene a los fans del reality muy enganchados en una de las ediciones en que los protagonistas se están dejando seducir por la pasión y los tentadores fácilmente. Las escenas de Almudena totalmente destrozada por la infidelidad de Darío, su novio durante once años, desataron las redes creando un movimiento de apoyo hacia la chica, protagonista de unas imágenes impactantes y durísimas llorando y casi sin poder respirar. Unas horas después de esta hoguera en que las chicas de la edición descubrieron que todos sus novios habían cruzado los límites marcados, el programa ha continuado con la primera hoguera de confrontación, las lágrimas de Juanpi cuando descubrió que su madre había tenido una conversación con Sandra y el adelanto de unas imágenes que provocarán una expulsión fulminante.

El cara a cara de Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación

La novena edición de La isla de las tentaciones ha incorporado novedades hasta ahora nunca vistas, como que las solteras puedan ver imágenes de las chicas antes que los novios o que el grupo de chicos pueda decidir que Gilbert tenga una hoguera de confrontación con Claudia. Ella se enredó antes con Gerard, uno de los tentadores VIP y se ha llevado buena parte de las críticas en las redes sociales por su actitud despreocupada a la hora de ser infiel o mantener relaciones en el jacuzzi. En todo caso, este martes Sandra Barneda los esperaba en la hoguera para ver ambos juntos las imágenes y los momentos más candentes que han protagonizado.

Gilbert y Claudia tienen su primera hoguera de confrontación en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Bravísimo, deberías caerte la cara de vergüenza», le espetó él cuando la vio entrar por el camino de antorchas. «¿Estás orgullosa de lo que has hecho? ¿Qué estás haciendo?» Ambos vieron las imágenes del otro, la noche de pasión de Claudia con Gerard y los besos fogosos de Gilbert con Noelia, la tentadora con quien se está conociendo. «Lo he sentido así, ¿a ti te hizo falta ver un beso para despertarte? Todas las veces que te digo cómo me siento no haces nada», intentó justificar sus acciones la chica. «Hay más cosas que necesitaba sentir porque él nunca ha reaccionado. Siento que últimamente éramos más amigos que pareja». La respuesta del chico fue clara: «Yo si necesito eso hablo con mi pareja y no me voy con otra».

Claudia ve sus imágenes con Gerard en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Después, sin embargo, Sandra Barneda les ofrecía la posibilidad de ver las imágenes más vulnerables, llorando y arrepentidos por lo que había pasado. Ahora bien, igual que Claudia lloraba por la mañana, horas más tarde volvía a la acción con su tentador preferido. «No me sirve de nada ver esto, tú te puedes poner mal por la mañana, pero las acciones que has hecho por la noche, no tiene sentido», exclamó él. En todo caso, hay que ver qué decisión tomarán en el próximo programa: ¿abandonarán solos, con un nuevo amor o se quedarán para intentar salvar lo poco que queda de la relación?

Mayeli se cuela en Villa Montaña

Ahora bien, quien se ha llevado todo el protagonismo de la noche ha sido Mayeli. La pareja de Alvaro, que en la anterior edición había participado como soltera, será la gran protagonista del próximo capítulo después de colarse por sorpresa en Villa Montaña. Allí los chicos la recibirán con sorpresa y lágrimas en unas escenas que prometen dar mucho juego las próximas horas.

Alvaro recibirá la visita de Mayeli en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

En el adelanto del capítulo se ve el reencuentro de la pareja, la chica recriminando las acciones de Alvaro y la reacción de Erika, la tentadora de su novio con quien también fue infiel a Mayeli cuando aún estaban juntos. ¿Lo más impactante de todo? La escena en que Sandra Barneda comunica de manera muy seria que una persona abandonará el programa: «por supuesto estás expulsada». A pesar de no decir el nombre, Mayeli tiene todos los puntos para decir adiós a la experiencia. ¿Será el final de la pareja o podrán continuar? Sea como sea, el capítulo del miércoles de La isla de las tentaciones promete muchísimo.