La isla de las tentaciones no s’atura i els participants continuen protagonitzant escenes tòrrides, baralles, llàgrimes i infidelitats a dojo. La nova estratègia de Telecinco d’emetre tres capítols per setmana a més a més dels debats mantenen els fans del reality molt enganxats en una de les edicions en què els protagonistes s’estan deixant seduir per la passió i els temptadors fàcilment. Les escenes d’Almudena totalment desfeta per la infidelitat de Darío, el seu xicot durant onze anys van desfermar les xarxes creant un moviment de suport cap a la noia, protagonista d’unes imatges impactants i duríssimes plorant i gairebé sense poder respirar. Unes hores després d’aquesta foguera en què les noies de l’edició van descobrir que tots els seus xicots havien travessat els límits marcats, el programa ha continuat amb la primera foguera de confrontació, les llàgrimes de Juanpi quan ha descobert que la seva mare havia tingut una conversa amb Sandra i l’avançament d’unes imatges que provocaran una expulsió fulminant.
El cara a cara de Claudia i Gilbert en la seva foguera de confrotnació
La novena edició de La isla de las tentaciones ha incorporat novetats fins ara mai vistes, com que les solteres puguin veure imatges de les noies abans que els xicots o que el grup de nois pugui decidir que Gilbert tingui una foguera de confrontació amb Claudia. Ella va embolicar-se abans amb Gerard, un dels temptadors VIP i s’ha endut bona part de les crítiques a les xarxes socials per la seva actitud despreocupada a l’hora de ser infidel o mantenir relacions dins el jacuzzi. En tot cas, aquest dimarts Sandra Barneda els esperava a la foguera per veure tots dos junts les imatges i els moments més candents que han protagonitzat.
“Bravíssim, t’hauria de caure la cara de vergonya”, ha etzibat ell quan l’ha vist entrar pel camí de torxes. “Estàs orgullosa del que has fet? Què estàs fent?”. Tots dos han vist les imatges de l’altre, la nit de passió de Claudia amb Gerard i els petons fogosos de Gilbert amb Noelia, la temptadora amb qui s’està coneixent. “Ho he sentit així, a tu t’ha fet falta veure un petó per despertar-te? Totes les vegades que et dic com em sento no fas res”, ha intentat justificar les seves accions la noia. “Hi ha més coses que necessitava sentir perquè ell mai ha reaccionat. Sento que últimament érem més amics que parella”. La resposta del noi ha estat clara: “Jo si necessito això parlo amb la meva parella i no me’n vaig amb un altre”.
Després, però, Sandra Barneda els oferia la possibilitat de veure les imatges més vulnerables, plorant i penedits pel que havia passat. Ara bé, igual que Claudia plorava al matí, hores més tard tornava a l’acció amb el seu temptador preferit. “No em serveix de res veure això, tu et pots posar malament al matí, però les accions que has fet a la nit, no té sentit”, ha exclamat ell. En tot cas, cal veure quina decisió prendran en el pròxim programa: abandonaran sols, amb un nou amor o es quedaran per intentar salvar el poc que queda de relació?
Mayeli es cola a Villa Montaña
Ara bé, qui s’ha endut tot el protagonisme de la nit ha estat Mayeli. La parella d’Alvaro, que en l’anterior edició havia participat com a soltera, serà la gran protagonista del pròxim capítol després de colar-se per sorpresa a Villa Montaña. Allà els nois la rebran amb sorpresa i llàgrimes en unes escenes que prometen donar molt joc les pròximes hores.
Os subo el adelanto por aquí. Dadle amor😘 #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/lweEgWjpBK— ⚫️Sr Emerick⚫️ (@sr_emerick) November 25, 2025
En l’avançament del capítol es veu el retrobament de la parella, la noia recriminant les accions d’Alvaro i la reacció d’Erika, la temptadora del seu xicot amb qui també va ser infidel a Mayeli quan encara estaven junts. El més impactant de tot? L’escena en què Sandra Barneda comunica de manera molt seriosa que una persona abandonarà el programa: “per descomptat estàs expulsada”. Tot i no dir el nom, Mayeli té tots els punts per dir adeu a l’experiència. Serà el final de la parella o podran continuar? Sigui com sigui, el capítol de dimecres de La isla de las tentaciones promet moltíssim.