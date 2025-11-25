Nou capítol de La isla de las tentaciones i probablement un dels més durs de l’edició. El reality de Telecinco presentat per Sandra Barneda ha tornat amb més força que mai i les infidelitats s’han convertit en la nova realitat de les vil·les. Després de la primera nit de passió protagonitzada per Claudia i Gerard, les escenes tòrrides al jacuzzi, una fuga exprés a la vil·la de les noies i la caiguda en la temptació de més d’un participant, La isla de las tentaciones ha començat la setmana amb una escena duríssima i dolorosa.
Després que els nois hagin protagonitzat la segona foguera de la temporada i hagin vist com Claudia s’embolicava en directe amb un dels temptadors, era el torn de les noies. La seva segona foguera ha deixat imatges que seran història del programa i que han omplert les xarxes de missatges de suport cap a Almudena, la parella de Darío que s’havia presentat al programa després d’onze anys de relació. A més a més, la presentadora tenia una sorpresa familiar per a Sandra. Tot plegat, un munt d’escenes per comentar.
Helena descobreix la infidelitat de Rodri
Una de les parelles que havia entrat amb més dubtes a La isla de las tentaciones eren Helena i Rodri. Ell l’acusava de no comportar-se, de ser gelosa i que l’havia fallat més d’un cop. En aquesta foguera Helena ha vist com el seu xicot s’embolicava sense cap mena de pena amb una de les solteres i això l’ha portat a proferir insults cap a ell i declarar-se “soltera a partir d’ara”. Feia dies que s’aguantava les ganes d’anar més enllà amb Barranco, un dels solters de la temporada, i sembla que ara pensarà en ella mateixa.
“Tot a la merda. Potser estic parlant en calent, però ara mateix l’odio”, repetia la noia després d’intentar fugir corrents per la platja cap a la vil·la dels nois. “Helena, m’ho has promès!”, l’ha escridassat Sandra. Per sort o per desgràcia, no va saber trobar el camí i va tornar tota resignada cap a la foguera amb les seves companyes.
La defensa de l’amor i una jove completament desfeta
Si algú ha estat la gran protagonista de la nit ha estat Almudena. Ella i Darío van presentar-se a La isla de las tentaciones per intentar superar les inseguretats i la dependència emocional de la noia cap al seu xicot després d’onze anys de relació. Es notava des d’un principi que ella no tenia cap intenció de saltar-se els límits i poder sortir del programa amb la relació intacta. Fins avui. La segona foguera de les noies portava imatges de Darío caient en la temptació i els 10 minuts d’escena en què la noia havia de veure les imatges han estat de pel·lícula. La pobra noia plorant, totalment desfeta i lamentant-se perquè onze anys de la seva vida poden anar-se’n en orris per una aventura televisiva.
“Quin fàstic m’està fent, si us plau, Darío no. Això quin coi és? Sento que aquests 11 anys han estat una mentida, quina pena que Espanya vegi això, jo crec en l’amor, no em surt veure a una altra persona com el miro a ell, sento que estic enamorada de la persona incorrecta. Tenim una vida junts, com em canviarà?”, es preguntava la noia plorant.
Després d’unes escenes candents, Darío es deixava seduir completament i queia en la temptació amb una soltera. Com si la meteorologia volgués jugar a favor d’aquest trauma per a la noia, ha començat una tempesta que ha deixat les noies xopes i una frase que ha estat molt comentada a les xarxes. “No el reconec, sembla que ha vingut a això. Des del primer dia, no està pensant en mi. Aquí està el veritable Darío, no trobarà a una dona com jo ni tornant a néixer. El cel està plorant per tu Darío! Te’n penediràs tota la vida!”, ha cridat.
Per primer cop en aquesta edició s’ha viscut un moment molt tens que fins i tot ha portat Sandra Barneda a demanar que els serveis mèdics s’acostin a Almudena per atendre-la. “Què faig, Sandra? Ajuda’m tu que sabràs més de la vida, com es gestiona això? Després d’11 anys en una mentida, creus que podré sortir d’aquesta?”, ha preguntat. “Per descomptat, estic convençuda. Necessito que siguis forta, t’ho vaig dir des del principi. Aquesta experiència no és només per a la teva relació, és per a tu”, ha confirmat la presentadora. Com era d’esperar, les xarxes s’han omplert de missatges després d’aquesta escena.
La visita de la sogra de Sandra
Abans d’acabar la foguera encara quedava una sorpresa més. Sandra, la parella de Juanpi, acabava de descobrir que el seu xicot l’havia enganyat mesos abans i que havia compartit amb els companys de la vil·la que s’havia gravat mantenint relacions sexuals amb una altra noia. Una informació que acabava de trencar-la tot just quan pel camí de sorra apareixia Carmen, la seva sogra i mare de Juanpi. Entre ells començava un intercanvi de retrets, queixes i paraules per intentar defensar el seu fill i culpar Sandra d’haver enganyat Juanpi al reality amb un dels solters.
“És de vergonya. Primer perquè no m’agrada veure aquestes coses i menys veure-ho amb una altra persona per a mi ara mateix no l’estic reconeixent. I si la relació no està acabada no m’agradaria que seguís amb ell. Em diu que no li agrada res del meu fill”, ha recriminat la seva sogra. Es notava que no arribarien a un acord ni podrien posar-se d’acord en una escena familiar molt freda i tensa. Sigui com sigui, aquest dimarts arriba una nova entrega de La isla de las tentaciones en què caldrà esperar per veure si Gilbert acceptarà la foguera de confrontació amb Claudia.