La isla de las tentaciones no deixa de sorprendre en una de les millors edicions dels últims anys. Si les respostes de Montoya i la seva reacció embogida en una de les escenes més surrealistes del reality ja semblaven prou fortes, la nova entrega d’aquest dilluns 17 de novembre no ha deixat ningú indiferent. L’anterior programa ja feia pensar que les reaccions dels nois a la seva primera foguera seria molt boja, si més no, es produïa la primera infidelitat com a tal en què Claudia s’embolicava al jacuzzi amb Gerard, un dels temptadors VIP que havia estat en l’anterior edició. Una escena pujada de to que ara, Gilbert, el seu xicot, ha pogut veure amb els seus companys.
Les imatges avançades en l’anterior capítol deixaven ben clar que es tornaria a viure una escena esgavellada i embogida per part d’un dels nois de La isla de las tentaciones. Gilbert, un cop ha vist com la seva parella se saltava tots els límits i es deixava fer de tot al jacuzzi amb el seu temptador, ha decidit no veure res més, agafar la tablet, llançar-la pels aires i sortir corrent fins a la vil·la on viuen les noies.
Una escena embogida i Sandra Barneda demanant ajuda
Es podria dir que és una de les edicions més complicades per a Sandra Barneda. Els participants se salten les normes a tort i a dret tota l’estona i des del primer dia. La presentadora catalana els ha repetit més d’un cop que incomplir-les tindrà conseqüències, i això es va veure amb l’expulsió de Nieves i Lorenzo la setmana anterior. Ara ha estat el cas de Gilbert, que veient tot el que havia fet Claudia, ha decidit enfrontar-s’hi directament.
Alhora que ell corria com un boig per la platja, Sandra Barneda cridava que algú l’agafés. “Gilbert! Gilbert torna aquí! Atureu-lo si us plau!“, es pot sentir en el vídeo, alhora que els treballadors del programa sortien corrent darrere seu per intentar atrapar-lo.
Durant els minuts que dura aquesta carrera, una situació que comença a repetir-se cada temporada, el noi va deixant anar insults i preguntant el veu alta on es troba la vil·la de les noies, fins que aconsegueix arribar-hi. Allà, els crits del seu xicot arriben a Claudia, que surt disparada quan veu que la seva parella ha descobert la seva infidelitat.
🎬 CINEMA Isla De Las Tentaciones España.— COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) November 17, 2025
Gilbert Y Claudia Novena Edición.
Histórico #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/V7uUs6H1Ld
Retrets, llàgrimes i crits sense sentit
Un cop Gilbert arriba a la vil·la comença un nou xou de crits i retrets. Els nois de la casa agafen com poden a la noia, que intenta de totes les maneres acostar-se al seu xicot. A la vegada, Gilbert és empès i agafat per un dels treballadors del programa perquè torni a la foguera amb Sandra Barneda. “És la primera foguera, la més digna de totes, aquí està, què collons fas? No em veus més en la teva vida, que siguis molt feliç, ets la primera tia que ha caigut en la primera foguera, no et fa vergonya?”, l’ha escridassat el noi en una escena fora de control.
Per la seva banda, Claudia també ha començat a cridar perquè el noi s’acosti a parlar amb ella, però els seus companys de vil·la han fet mans i mànigues per aturar el retrobament.
Al final, Gilbert ha tornat amb la presentadora i s’ha disculpat per saltar-se un cop més les normes del programa. “Acabem de començar i ja ha caigut, li he dit que no em tornarà a veure. Ho sento molt, m’ha pogut el moment, és que és molt fort, no m’ho mereixo. Et prometo que ho he fet tot per estar amb ella, no perdonaria el petó”, ha expressat. Com era d’esperar, les seves accions tindran conseqüències.
Via lliure per a les infidelitats
El dramatisme de la nit ha donat pas a què les noies decideixin caure en la temptació. L’escena de la nit anterior és el clar exemple del que suposa arriscar-se a posar contra les cordes la teva relació i veient la reacció de la seva parella, Claudia ja no s’ha tallat un pèl a deixar-se seduir completament per Gerard. Ni 24 hores han durat les llàgrimes per haver estat infidel que han caigut tots dos en una nit de passió i edredoning.
Davant d’aquesta escena, Gilbert ha decidit caure en la temptació amb una de les noies de la seva vil·la, embolicant-se a la piscina amb Noelia sota els aplaudiments i els crits dels seus companys, que sabien que ara que la seva parella havia estat infidel, ell triaria el camí lliure per fer el que volgués.
I aquesta no ha estat l’única perquè Sandra, la parella de Juanpi, que sempre havia estat més dura amb el seu xicot, ha caigut abans que ell amb el seu temptador, en un gir de guió que serà molt interessant de seguir quan surtin a la llum les seves imatges. Es veurà d’una vegada el “Juanpi dolent” que sempre menciona?
Tot plegat, una emissió molt intensa i plena d’infidelitats en les primeres setmanes de La isla de las tentaciones. Encara, però, queden dues emissions més que tensaran molt les relacions dels participants.