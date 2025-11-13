‘La isla de las tentaciones’: una amenaça d’abandonament i moltes llàgrimes

La isla de las tentaciones ha presentat un altre episodi que posa sobre la taula l’excentricitat i l’exageració de les concursants que han escollit per a aquesta edició. Aquest dimecres, les noies s’han enfrontat a la primera foguera i, efectivament, no han decebut amb les seves reaccions. Quan han vist i sentit el que diuen els seus xicots a l’altra vil·la, s’han escandalitzat i els han dit de tot. De fet, hi ha hagut un primer intent d’abandonament.
Les pitjor parades han estat la Clàudia i la Sandra, que s’han quedat parades amb la manera com s’estan deixant anar els seus respectius xicots. I això que la Clàudia és, precisament, l’única que ha creuat els límits i s’ha embolicat amb un temptador… En el vídeo d’avançament que han mostrat, ensenyen com el seu nòvio surt corrents cap a la seva casa de la mateixa manera que va fer el Montoya en l’anterior edició. Previsiblement, deu haver imitat la seva reacció quan ha vist que la parella li ha posat les banyes. Aquesta escena, que s’espera icònica, la veurem en el programa de dilluns vinent.
Sandra, dels nervis quan ha vist com actua el Juanpi a La Isla de las tentaciones
La Sandra ha patit de valent quan li han posat les imatges de la seva parella, el Juanpi. El noi s’ho està passant d’allò més bé i, encara que no li ha estat infidel, ha connectat molt amb l’Érika i la cosa va molt calenta. Sembla més que probable que acabarà caient en la temptació i la seva xicota s’ho està ensumant. Per exemple, l’ha pogut veure aixecar la mà quan li han preguntat si s’ha arribat a escalfar en aquesta experiència o quan li han preguntat si s’havia sentit atret per algun familiar de la seva parella.
La sorpresa? Que hagi reconegut que, en algun moment, ha pensat en la seva sogra. Com era d’esperar, la noia ha embogit davant d’aquesta confessió. De la mateixa manera, tampoc no li ha agradat que la critiqui obertament i que digui que està “cremat” per culpa seva: “És una noia que em cansa molt perquè és molt insegura, mai no li he donat motius per desconfiar i sempre està gelosa… És una mica rara“.
La noia s’ha mostrat molt dolguda per tot això i s’ha mostrat taxativa: “Pot deixar de riure’s de mi? Ets un desgraciat. De mi riuràs quan em vegis gaudir. Què fas? Tens el cor podrit“. Tot ha empitjorat encara més quan ha vist que el nòvio convidava la seva temptadora a entrar a l’habitació amb ell. Les imatges han acabat quan l’Érika seia a sobre d’ell, cosa que li ha fet pensar que pot haver passat alguna cosa. La Sandra ha acabat esclatant: “El deixaré. Jo no he ficat al llit a ningú… no m’ho puc creure. És un mentider. Creus que Érika li agrada? El vull deixar ja, no vull estar amb ell. Li diré a Andrea que em posi mirant cap a Itàlia quan torni a la vil·la“.
L’Almudena amenaça d’abandonar en la primera foguera
Una de les seves companyes, l’Almudena, ho ha passat fins i tot pitjor quan ha vist què feia el seu xicot.”No sé si podré aguantar tot això, Sandra“, ha reconegut entre llàgrimes. I la cosa ha anat a pitjor: “No em trobo bé… Què faig jo aquí? Per què fa això?“. No li ha agradat veure’l deixar-se portar a la primera festa, ja que li fa pensar que la cosa anirà a més: “Si he vist això el primer dia, què veuré d’aquí a deu dies? Doncs molt guarreo, exacte”.
“Vull marxar, no aguanto tot això. Et juro que m’està trencant l’ànima. No vull perdre’l, no vull perquè no estic preparada per a una vida sense ell“, ha lamentat. El noi simplement ha ballat i s’ha deixat estimar per algunes de les noies, però no ha creuat cap límit. La seva actitud despreocupada, però, li fa témer el pitjor i no vol arribar a aquest extrem. Finalment, però, l’han convençut perquè continuï i caldrà esperar per veure si les seves sospites es confirmen i el noi acaba enganyant-la.
Les noies s’han mostrat molt sorpreses quan els han dit que l’Álvaro i la Mayali, dos dels exconcursants de l’última edició, entraran a formar part del grup com a parella substituta dels que han expulsat disciplinàriament. Serà la setmana vinent quan els veiem en acció per primera vegada, una participació que pot donar molt de joc.