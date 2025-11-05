La novena temporada de La isla de las tentaciones ha arribat amb molta força. El reality de Telecinco posa a prova la fidelitat de cinc parelles tancant-los en una vil·la paradisíaca de República Dominicana on tenen accés a festes, begudes, jocs a la piscina i moments candents al jacuzzi. El resultat de tot plegat és aconseguir resistir la temptació i reforçar la relació amb les parelles basant-se en la confiança. En tot cas, aquesta nova edició promet molt i és que en la segona emissió des de la seva estrena s’ha pogut veure el caos i les baralles quan encara no hi ha hagut infidelitats greus entre amb els solters i les solteres. En el primer programa de la temporada es van viure les primeres alarmes i llums de la temptació sonant, amb llàgrimes i retrets que aquest dimarts 4 de novembre han acabat provocant que la presentadora hagi de posar ordre entre les parelles.
Les primeres imatges provoquen una baralla surrealista
En el programa de dilluns les noies de Villa Playa van poder veure que havien fet els seus xicots durant la primera nit de les solteres. Moltes d’elles van començar a cridar perquè els seus xicots havien travessat límits com parlar o ballar de manera sensual amb les solteres, però sense anar més enllà. En el següent programa, una versió exprés de poc més d’una hora, els esperava el primer cara a cara amb els seus xicots després de veure les imatges de la tablet i que els ha portat a discutir-se com bojos. Crits, retrets, llàgrimes i amenaces de les noies cap a les seves parelles que s’han quedat bocabadats amb les reaccions. De fet, fins i tot Sandra Barneda ha hagut d’actuar com a mediadora separant-los i fent-los callar com si fossin nens petits.
“Una mica de respecte. Només parlareu quan us doni la paraula. Ho heu entès? Vull sentir que sí, sobretot per a les noies”, ha expressat la catalana veient que la situació es descontrolava. Si aquestes han estat les reaccions després de separar-se unes hores i veure’ls relacionant-se amb les solteres, com actuaran quan hi hagi les primeres traïcions i infidelitats?
Les presentacions dels temptadors i l’arribada dels solters VIP
Com cada edició, un cop superada la primera nit, les parelles es retroben per veure les presentacions dels solters i les solteres. Aquí es poden veure els primers retrets i els participants del reality descobreixen qui són els temptadors que han triat les seves respectives parelles. Un cop s’han presentat tots, tenen una petita feina: entregar un collaret de flors a la noia o el noi que volen conèixer i temptar. En el grup de noies, qui n’ha rebut més ha estat Helena, la parella de Rodri, qui va rebre la primera llum de la temptació perquè el seu xicot “havia ballat de manera sensual” amb una altra noia i això era un dels límits que havia imposat la seva parella. La noia que no en va rebre cap va ser Almudena, també perquè és la persona amb una relació més longeva: porta 11 anys amb Darío i sembla la noia amb més seny del grup perquè té molt clar que porten tota una vida junts i serà difícil que aquesta confiança es trenqui.
Pel que fa als nois, Lorenzo i Gilbert són els nois que porten més collarets, tres cada un. Però la part més divertida l’han deixat per al final amb l’arribada dels solters i la soltera VIP. A més a més, el programa tenia una sorpresa preparada per a Gilbert, el xicot de Claudia. Una persona del seu passat, anomenada Mari, ha passat a formar part de les solteres com a màxima temptació del noi perquè abans havien tingut una relació sentimental.
En el cas dels temptadors VIP, La isla de las tentaciones recupera dues cares que van donar molt joc l’edició anterior: Gerard Arias, Érika Portillo i Albert Barranco. Gerard va fer-se molt famos per la reacció de la seva parella, l’Alba, quan el noi va posar-se una noia a les espatlles: “A tu et sembla normal tenir un cony a la nuca?!”, va etzibar ella. Sembla, però, que aquesta temporada està interessat en una altra jove, Claudia, a qui va entregar el seu collaret de flors. En el cas d’Érika, també de la vuitena edició del reality, va entregar-lo a Juanpi i Barranco, un personatge d’altres realities de televisió, va donar el seu a Helena.
En tot cas, sembla que l’acció no s’atura i per les reaccions de les parelles, les primeres infidelitats que han detectat portaran cua els pròxims dies. Qui serà la primera persona que caurà en la temptació?