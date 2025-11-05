La novena temporada de La isla de las tentaciones ha llegado con mucha fuerza. El reality de Telecinco pone a prueba la fidelidad de cinco parejas encerrándolas en una villa paradisíaca de República Dominicana donde tienen acceso a fiestas, bebidas, juegos en la piscina y momentos candentes en el jacuzzi. El resultado de todo esto es intentar resistir la tentación y reforzar la relación con las parejas basándose en la confianza. En todo caso, esta nueva edición promete mucho y es que en la segunda emisión desde su estreno se ha podido ver el caos y las peleas cuando aún no ha habido infidelidades graves entre los solteros y las solteras. En el primer programa de la temporada se vivieron las primeras alarmas y luces de la tentación sonando, con lágrimas y reproches que este martes 4 de noviembre han acabado provocando que la presentadora tenga que poner orden entre las parejas.

Las primeras imágenes provocan una pelea surrealista

En el programa del lunes las chicas de Villa Playa pudieron ver qué habían hecho sus novios durante la primera noche de las solteras. Muchas de ellas comenzaron a gritar porque sus novios habían cruzado límites como hablar o bailar de manera sensual con las solteras, pero sin ir más allá. En el siguiente programa, una versión exprés de poco más de una hora, les esperaba el primer cara a cara con sus novios después de ver las imágenes de la tablet y que les ha llevado a discutirse como locos. Gritos, reproches, lágrimas y amenazas de las chicas hacia sus parejas que se han quedado boquiabiertos con las reacciones. De hecho, incluso Sandra Barneda ha tenido que actuar como mediadora separándolos y haciéndolos callar como si fueran niños pequeños.

Las chicas de ‘La isla de las tentaciones’ pierden los papeles después de ver las primeras imágenes | Telecinco

Sandra Barneda interviene en el cara a cara caótico de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Un poco de respeto. Solo hablaréis cuando os dé la palabra. ¿Lo habéis entendido? Quiero oír que sí, sobre todo para las chicas», ha expresado la catalana viendo que la situación se descontrolaba. Si estas han sido las reacciones después de separarse unas horas y verlos relacionándose con las solteras, ¿cómo actuarán cuando haya las primeras traiciones e infidelidades?

Las presentaciones de los tentadores y la llegada de los solteros VIP

Como cada edición, una vez superada la primera noche, las parejas se reencuentran para ver las presentaciones de los solteros y las solteras. Aquí se pueden ver los primeros reproches y los participantes del reality descubren quiénes son los tentadores que han elegido sus respectivas parejas. Una vez se han presentado todos, tienen una pequeña tarea: entregar un collar de flores a la chica o el chico que quieren conocer y tentar. En el grupo de chicas, quien ha recibido más ha sido Helena, la pareja de Rodri, quien recibió la primera luz de la tentación porque su novio «había bailado de manera sensual» con otra chica y eso era uno de los límites que había impuesto su pareja. La chica que no recibió ninguno fue Almudena, también porque es la persona con una relación más longeva: lleva 11 años con Darío y parece la chica con más sensatez del grupo porque tiene muy claro que llevan toda una vida juntos y será difícil que esta confianza se rompa.

En cuanto a los chicos, Lorenzo y Gilbert son los chicos que llevan más collares, tres cada uno. Pero la parte más divertida la han dejado para el final con la llegada de los solteros y la soltera VIP. Además, el programa tenía una sorpresa preparada para Gilbert, el novio de Claudia. Una persona de su pasado, llamada Mari, ha pasado a formar parte de las solteras como máxima tentación del chico porque antes habían tenido una relación sentimental.

Gerard, Érika y Barranco son los tentadores VIP de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

En el caso de los tentadores VIP, La isla de las tentaciones recupera dos caras que dieron mucho juego en la edición anterior: Gerard Arias, Érika Portillo y Albert Barranco. Gerard se hizo muy famoso por la reacción de su pareja, Alba, cuando el chico puso a otra chica en sus hombros: «¿A ti te parece normal tener un coño en la nuca?!», le espetó ella. Parece, sin embargo, que esta temporada está interesado en otra joven, Claudia, a quien entregó su collar de flores. En el caso de Érika, también de la octava edición del reality, se lo entregó a Juanpi y Barranco, un personaje de otros realities de televisión, lo dio a Helena.

En todo caso, parece que la acción no se detiene y por las reacciones de las parejas, las primeras infidelidades que han detectado traerán cola los próximos días. ¿Quién será la primera persona que caerá en la tentación?