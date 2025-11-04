La nueva temporada de La isla de las tentaciones ya es una realidad. El reality más alocado que pone a prueba las relaciones de cinco jóvenes ha vuelto a Telecinco y promete emociones muy fuertes. El primer programa se ha emitido este lunes 3 de noviembre y vaticina que será una edición muy dramática y llena de infidelidades y reacciones locas. Sandra Barneda ha dado la bienvenida a las cinco parejas de la edición y nada más empezar se ha descubierto la infidelidad encubierta de uno de los chicos. Hay novedades, como que la primera luz de la tentación de la temporada permitirá ver quién es el chico o la chica que ha cruzado uno de los límites, eso sí, sin saber qué ha hecho. Además, el primer enfrentamiento entre participantes y tentadores ha dejado insultos y gritos a raudales.

Las cinco parejas de la edición y una infidelidad oculta

Cuesta entender que una pareja quiera jugarse su relación encerrándose en una casa con «tentaciones» para ver si pueden reforzar sus inseguridades y volver más unidos que nunca a casa. Aún así, el programa es uno de los grandes reclamos de la audiencia de Telecinco que ha podido ver en acción a los personajes que darán mucho que hablar las próximas semanas. Juanpi y Sandra llevan un año y medio juntos y se conocieron a través de las redes sociales. El mayor problema de su relación, que la chica ha destacado, es su celosía, pero en parte podría tener buenos motivos porque Juanpi ha compartido frente a la cámara que hace un tiempo se había liado con una chica de fiesta, pero que su novia no lo sabía.

Juanpi y Sandra, una de las parejas de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Por si no fuera suficiente, cuando Sandra Barneda los presentó y le preguntó al chico si alguna vez había fallado a su pareja, él lo negó completamente. Una frase, sin embargo, que ya ha hecho estallar las redes con comentarios de los fans del programa.

Juanpi: “Yo nunca le he fallado”

Juanpi dos segundos antes #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/49313l8TOW — ainhoo (@ayno_gtf) November 3, 2025

juanpi: en granada hubo toqueteo con una chavala y nos dimos un beso, pero eso no lo sabe mi novia ni quiero que lo sepa #lidlt #LaIslaDeLasTentaciones9 #LIDLT9 pic.twitter.com/OPWeqKTQ3q — 777🪬 (@ireneesaantos) November 3, 2025

Darío y Almudena son la pareja más longeva, tienen 25 y 26 años y llevan 11 juntos. Su experiencia, explican, quiere ayudarles a ser más independientes y no tener tanta dependencia emocional, sobre la que siente Almudena con su chico. Rodri y Helena han sido los protagonistas de la noche. Él tenía pareja cuando se conocieron, pero lo dejó con su expareja para iniciar una nueva relación. Nada más poner un pie en la arena de República Dominicana han demostrado que hay algunas diferencias entre ambos y él ha expresado cierta desconfianza sobre su pareja. Uno de los comentarios destacados también se lo ha llevado Rodri, quien preguntado sobre lo que más le gusta de su pareja, solo pudo decir «que estaba buena».

Las otras dos parejas las forman Claudia y Gilbert y Lorenzo y Nieves. Los primeros se conocieron en el Bachillerato y toda su historia fue muy intensa. Llevan un año y medio juntos y ella ha expresado ser una persona muy celosa. ¿Lo más impactante de todo? El chico ha explicado que su madre no tolera mucho a su novia y que en caso de tener que elegir, se quedaría con su pareja. Por último, Lorenzo y Nieves son la relación que más diferencia de edad tienen entre ambos. Él tiene 30 y ella 22 y se comprometieron hace unos meses cuando solo llevaban un año y medio de relación.

Primeras broncas, insultos e infidelidades

El primer programa ha iniciado con un encuentro entre la presentadora y los participantes, antes de comenzar una de las ediciones más potentes de la historia. El primer cara a cara entre parejas y solteros y solteras ha demostrado que la tensión se enciende muy rápido. Algunas chicas han cargado contra las tentadoras, gritándose entre ellas e insultándose porque hacían bromas sobre cómo terminarían la edición sin pareja.

La primera topada amb els solters i solteres ha estat molt violenta a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

El juego ha comenzado una vez han separado las parejas, los chicos en Villa Montaña y las chicas en Villa Playa. Allí, han marcado los límites que no quieren que sus parejas crucen. Algunos han sido más benevolentes entendiendo que es un programa y que para ellas la luz solo saltaría si había un beso o se iban a la cama, y otros que con una mirada cómplice ya sentirían la luz más temida del programa. Una vez llegada la noche, solteras y solteros han comenzado a jugar con los participantes, bailando, tomando alcohol y acercándose a sus tentaciones para ver hasta qué punto podrían respetar a sus parejas.

Rodrigo hace sonar la alarma de la tentación 🔥 #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/OZRUI2DHWy — αitor mariño (@__Marino00) November 3, 2025

Así pues, se ha podido ver cómo saltaban las primeras luces de la tentación, que en el caso de Helena, han saltado por su chico. Después de que Rodri bailara y hablara de los problemas de su relación con Olatz, la primera soltera con quien ha conectado, ha saltado la luz en la villa de las chicas. Una de las novedades de la temporada es que pueden ver la cara de la persona que ha sido infiel y que ha hecho saltar la primera alarma, que en este caso era el novio de Helena.

Rodri, la pareja de Helena, hace saltar la primera luz de la tentación | Telecinco

Las primeras imágenes y un cara a cara muy potente

Después de esta primera noche de intensidad, Sandra Barneda se acercaba a las chicas para enseñarles las imágenes de sus novios. Allí, las chicas esperaban lo peor incluso sin saber qué habían hecho. Sandra estalló después de ver cómo Juanpi revelaba a una soltera que su novia le había pillado con un vídeo guardado en el móvil de él manteniendo relaciones con una expareja. «Cuando estaba soltero ha sido muy cerdo y no me sorprende que haga comentarios para herirme porque no es la primera vez», ha expresado la chica. Tampoco se podía creer lo que veía Claudia, cuando su novio, Gilbert, llevaba a dos chicas a su habitación o jugaba con una de ellas dentro de la piscina. «Ha metido a dos en su cama, yo meteré a 18», ha amenazado. ¿Y podía ser peor?

Los últimos minutos del programa han permitido ver las primeras peleas entre las parejas, con reproches de las chicas hacia sus novios, que no esperaban estas reacciones. «¿Cómo se te ocurre decir que he visto un vídeo de tu ex follando?! ¿Y te ríes?!», ha gritado Sandra totalmente desatada. Sin embargo, la emisión se ha quedado aquí, aún sin poder ver la totalidad del reencuentro que promete reacciones y gritos muy locos en el próximo capítulo.