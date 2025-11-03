Vuelve La isla de las tentaciones a Telecinco. El reality que pone a prueba las debilidades de unas parejas que se trasladan a dos villas paradisíacas llenas de tentaciones llega este lunes 3 de noviembre y las imágenes promocionales ya dejan ver que será una edición muy loca. Tablets que acaban en la hoguera, peleas, gritos, lágrimas, carreras por la arena y una presentadora que tendrá que hacer malabares para controlar a estos diez participantes en una edición que promete infidelidades a raudales y mucha intensidad. Sandra Barneda lleva años siendo la cara visible del formato y tras el éxito mundial que consiguió con la anterior temporada y el efecto Montoya, vuelven a Telecinco con una buena dosis de programas.

💥Si creíamos que ya lo habíamos visto todo… ¡NO!



Llega la Isla de las tentaciones 9 para superar con creces la edición anterior.



¡ES LA HORA DEL DESPERTAR DE LA TENTACIÓN! 🔥#LaIslaDeLasTentaciones #LIDLT9 #LIDLT #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/IseVqZXYoG — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) October 27, 2025

Sandra Barneda habla de la competencia con otros programas del ‘prime time’ televisivo

Los realities de Telecinco son marca identitaria de la casa. Cuando aún no ha pasado ni una semana del final de Supervivientes: All Stars 2 y la victoria de Torres, la cadena apuesta por estrenar la nueva edición de La isla de las tentaciones que se podrá ver el lunes con la gala principal y martes y miércoles en el access del prime time, compitiendo con La Revuelta y El Hormiguero tres veces por semana. «Creo que le hemos dado un disgusto a más de uno», explica la presentadora catalana en una entrevista a verTele.

Las audiencias en Telecinco hace tiempo que van a la baja, pero los resultados que obtuvo la octava edición del reality de las tentaciones fueron muy positivos, ahora bien, ¿cómo lo toma la presentadora? «Lo que pase ahora ya no está en mis manos», apunta en esta entrevista con el citado medio, y recuerda algunos «fracasos» televisivos como el programa La séptima silla, «que duró un día». «Montoya se hizo viral porque fue un momentazo, pero estoy segura de que muchas secuencias de otras temporadas se habrían hecho virales mundialmente porque es un formato que está muy bien hecho», expresa.

Sandra Barneda, enfadada por unas palabras de Pablo Motos sobre ‘La isla de las tentaciones’ | Europa Press

Una queja contra las palabras de Pablo Motos

En cuanto a las audiencias, hay programas que compiten en la misma franja horaria. Ahora que La isla de las tentaciones comenzará a las 21:45, La Revuelta y El Hormiguero tendrán que apretarse el cinturón para mantenerse en los números que tenían hasta ahora. Sobre las emisiones en tres noches de la semana, Barneda apunta que «no solo han dado un disgusto a Broncano«, sino que es a aquellos «que están allí compitiendo«. En este sentido, ha recordado las palabras de Pablo Motos en las que «descalificó» La isla de las tentaciones. «Que Pablo Motos diga que es muy difícil competir contra la pornografía. Eso no me gustó, y lo dijo hace unas cuantas ediciones. Que porque le hace ‘pupa‘ lo califique de eso, no sé. Eso me dolió como compañera de profesión. Creo que se equivocó y él lo sabe», expresa.

Por su parte, el rival directo del programa de las hormigas, La Revuelta, ha hecho mucha broma durante su primera temporada en RTVE con las audiencias contra el reality sin llegar a desacreditarlo. «Tuvo la valentía y la generosidad de felicitarnos porque el programa era un éxito total y le estaba ganando. Así es como tiene que ser entre compañeros. Que nos tenga miedo me da un poco de vértigo, pero eso es que La isla es un formato que la gente quiere ver».

¿Cómo será la nueva edición del programa?

El vídeo promocional de La isla de tentaciones promete emociones fuertes. Cinco parejas intentarán que su amor sea más fuerte que las tentaciones de jóvenes que buscan pasarlo bien sin compromisos en una villa paradisíaca. En la entrevista, Barneda admite que se ha «enfadado mucho» esta edición porque la ponen en una «tesitura complicada». «Los participantes están con su película, con su sufrimiento y están fuera de sí».

La tablet de ‘La isla de las tentaciones’ acabará dentro de la hoguera | Telecinco

Tan fuera de sí que las primeras imágenes muestran más de una tablet que saldrá volando o acabará directamente dentro de la hoguera tras ver cómo sus parejas cruzan los límites.