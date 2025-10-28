Era uno de los grandes estrenos de la temporada. La isla de las tentaciones vuelve a Telecinco y lo hace con una de las ediciones más locas de su historia, al menos, el video promocional que ha comenzado a circular a través de las redes ya avisa que serán unas semanas muy intensas. Será el próximo 3 de noviembre a las 21:45 cuando las dos villas de República Dominicana abrirán las puertas a las cinco parejas que intentarán reforzar o salvar su relación poniéndose a prueba con los tentadores y tentadoras. Las primeras imágenes del avance dejan claro que será una edición candente, con muchos dramas e incluso un posible embarazo, según una de las preguntas que les hará la presentadora, Sandra Barneda, durante una de las hogueras del programa.

El avance de la nueva temporada: gritos, llantos y lanzamiento de tablets contra el fuego

Si parecía que la edición anterior sería difícil de superar, recordando el papel que jugó Montoya después de dar la vuelta al mundo con la escena corriendo por la playa de camino a la villa de su novia, totalmente desatado y perseguido por la presentadora, ahora quizás llegan unos rivales muy fuertes. El spot promocional no ha dejado a nadie indiferente e incluso la tableta que muestra las escenas más duras de las parejas sufrirá las consecuencias de los ataques de furia ante las traiciones y las infidelidades.

💥Si creíamos que ya lo habíamos visto todo… ¡NO!



Llega la Isla de las tentaciones 9 para superar con creces la edición anterior.



En el video se puede ver a Sandra Barneda paseando por la playa, con imágenes idílicas de la zona y las parejas que quieren volver al paraíso para poner a prueba sus relaciones. Quizás arriesgarse a una infidelidad no es la mejor opción, pero el juego del programa reside precisamente en eso. Habrá escenas de todo tipo. Por el avance ya se pueden ver incontables infidelidades, besos apasionados en la piscina con los tentadores y tentadoras y muchas escenas de edredoning en la cama que llevarán a más de un enfrentamiento y hogueras de confrontación.

Una de les noies surt corrent per la platja a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Hi haurà moltes infidelitats a ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

También sufrirán viendo las imágenes de sus parejas. Uno de los momentos más tensos es cuando el grupo de chicas y chicos se reúnen con la presentadora en la hoguera para ver las imágenes que el programa ha recogido. Allí pueden descubrir los límites que han traspasado sus parejas y parece que las tablets sufrirán mucho. Una de las chicas lanzará directamente la tableta dentro de la hoguera y uno de los chicos se la llevará para tirarla detrás de los árboles de la playa.

La tablet de ‘La isla de las tentaciones’ acabarà dins la foguera | Telecinco

¿Quiénes son las cinco parejas que participan?

Esta temporada son cinco parejas las que pondrán a prueba su amor. Juanpi y Sandra son una pareja de Cádiz. Llevan juntos un año y medio y se conocieron a través de las redes sociales. A Juanpi le encanta jugar, explican desde Telecinco, y eso es uno de los motivos que genera cierta celosía para su pareja.

Gilbert y Claudia también llevan un año y medio de relación. Vienen de Mallorca y se conocieron en el instituto, aunque en ese momento ambos tenían pareja. No sería hasta siete años después que comenzarían su relación, mudándose juntos y adoptando a su perrita. Lorenzo y Nieves llevan un año y 10 meses de relación y vienen de Almería. También se conocieron a través de las redes, aunque él tenía pareja en ese momento. Uno de los puntos que destacan es que Lorenzo es muy celoso y ya le ha pedido matrimonio, aunque no tienen ninguna fecha prevista.

Rodri y Helena vienen de Madrid y llevan juntos solo un año. Aunque se conocían de vista no decidieron comenzar una relación hasta tiempo después. Ahora bien, cuando lo hicieron, ella no sabía que Rodri aún estaba con su expareja. Su relación se define como «un caos» y parece que podrán dar mucho juego. Finalmente, Darío y Almudena vienen de Málaga y llevan 11 años juntos. Se conocieron de adolescentes y son la pareja más longeva de la edición. ¿Cómo les irá la experiencia en La isla de las tentaciones? Quedan pocos días para descubrirlo.