Era una de les grans estrenes de la temporada. La isla de las tentaciones torna a Telecinco i ho fa amb una de les edicions més boges de la seva història, si més no, el vídeo promocional que ha començat a circular a través de les xarxes ja avisa que seran unes setmanes molt intenses. Serà el pròxim 3 de novembre a les 21:45 quan les dues vil·les de República Dominicana obriran les portes a les cinc parelles que intentaran reforçar o salvar la seva relació posant-se a prova amb els temptadors i temptadores. Les primeres imatges de l’avançament deixen pal·les que serà una edició candent, amb molts drames i fins i tot un possible embaràs, segons una de les preguntes que els farà la presentadora, Sandra Barneda, durant una de les fogueres del programa.
L’avançament de la nova temporada: crits, plors i llançament de tablets contra el foc
Si semblava que l’edició anterior seria difícil de superar, recordant el paper que va jugar Montoya després de fer la volta al món amb l’escena corrent per la platja de camí a la vila de la seva xicota, totalment desfermat i perseguit per la presentadora, ara potser arriben uns rivals ben forts. L’espot promociona no ha deixat ningú indiferent i fins i tot la tauleta que mostra les escenes més dures de les parelles patirà les conseqüències dels atacs de fúria davant les traïcions i les infidelitats.
💥Si creíamos que ya lo habíamos visto todo… ¡NO!— La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) October 27, 2025
Llega la Isla de las tentaciones 9 para superar con creces la edición anterior.
¡ES LA HORA DEL DESPERTAR DE LA TENTACIÓN! 🔥#LaIslaDeLasTentaciones #LIDLT9 #LIDLT #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/IseVqZXYoG
En el vídeo es pot veure Sandra Barneda passejant per la platja, amb imatges idíl·liques de la zona i les parelles que volen tornar al paradís per posar a prova les seves relacions. Potser arriscar-se a una infidelitat no és la millor opció, però el joc del programa resideix juntament en això. Hi haurà escenes de tota mena. Per l’avançament ja es poden veure incomptables infidelitats, petons fogosos a la piscina amb els temptadors i temptadores i moltes escenes d’edredoning al llit que portaran més d’un enfrontament i fogueres de confrontació.
També patiran veient les imatges de les seves parelles. Un dels moments més tensos és quan el grup de noies i nois es reuneixen amb la presentadora a la foguera per veure les imatges que el programa ha recollit. Allà poden descobrir els límits que han travessat les seves parelles i sembla que les tablets patiran força. Una de les noies llançarà directament la tauleta dins la foguera i un dels nois se l’endurà per tirar-la darrere els arbres de la platja.
Qui són les cinc parelles que participen?
Aquesta temporada són cinc parelles les que posaran a prova el seu amor. Juanpi i Sandra són una parella de Cadis. Porten junts un any i mig i es van conèixer a través de les xarxes socials. A Juanpi li encanta jugar, expliquen des de Telecinco, i això és un dels motius que genera certa gelosia per a la seva parella.
Gilbert i Claudia també porten un any i mig de relació. Venen de Mallorca i es van conèixer a l’institut, tot i que en aquell moment tots dos tenien parella. No seria fins set anys més tard que començarien la seva relació, mudant-se junts i adoptant la seva gosseta. Lorenzo i Nieves porten un any i 10 mesos de relació i venen d’Almeria. També es van conèixer a través de les xarxes, tot i que ell tenia parella en aquell moment. Un dels punts que destaquen és que Lorenzo és molt gelós i ja li ha demanat matrimoni, tot i que no tenen cap data prevista.
Rodri i Helena venen de Madrid i porten junts només un any. Tot i que es coneixien de vista no van decidir començar una relació fins temps més tard. Ara bé, quan ho van fer, ella no sabia que Rodri encara estava amb la seva exparella. La seva relació es defineix com “un caos” i sembla que podran donar molt joc. Finalment, Darío i Almudena venen de Màlaga i fa 11 anys que estan junts. Es van conèixer d’adolescents i són la parella més longeva de l’edició. Com els hi anirà l’experiència a La isla de las tentaciones? Queden pocs dies per descobrir-ho.