La nova temporada de La isla de las tentaciones ja és una realitat. El reality més esbojarrat que posa a prova les relacions de cinc joves ha tornat a Telecinco i promet emocions molt fortes. El primer programa s’ha emès aquest dilluns 3 de novembre i vaticina que serà una edició molt dramàtica i plena d’infidelitats i reaccions boges. Sandra Barneda ha donat la benvinguda a les cinc parelles de l’edició i només començar s’ha descobert la infidelitat encoberta d’un dels xicots. Hi ha novetats, com que la primera llum de la temptació de la temporada permetrà veure qui és el noi o la noia que ha travessat un dels límits, això sí, sense saber què ha fet. A més a més, la primera topada entre participants i temptadors ha deixat insults i crits a dojo.
Les cinc parelles de l’edició i una infidelitat amagada
Costa d’entendre que una parella vulgui jugar-se la seva relació tancant-se en una casa amb “temptacions” per veure si poden reforçar les seves inseguretats i tornar més units que mai a casa. Tot i això, el programa és un dels grans reclams de l’audiència de Telecinco que ha pogut veure en acció els personatges que donaran molt a parles les pròximes setmanes. Juanpi i Sandra fa un any i mig que surten i es van conèixer a través de les xarxes socials. El problema més gros de la seva relació i que la noia ha remarcat és la seva gelosia, però en part podria tenir bons motius perquè Juanpi ha compartit davant la càmera que feia un temps s’havia embolicat amb una noia de festa, però que la seva xicota no ho sabia.
Per si encara no fos prou, quan Sandra Barneda els ha presentat i ha preguntat al noi si algun cop havia fallat la seva parella, ell ho ha negat completament. Una frase, però, que ja ha fet esclatar les xarxes amb comentaris dels fans del programa.
Juanpi: “Yo nunca le he fallado”— ainhoo (@ayno_gtf) November 3, 2025
Juanpi dos segundos antes #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/49313l8TOW
juanpi: en granada hubo toqueteo con una chavala y nos dimos un beso, pero eso no lo sabe mi novia ni quiero que lo sepa #lidlt #LaIslaDeLasTentaciones9 #LIDLT9 pic.twitter.com/OPWeqKTQ3q— 777🪬 (@ireneesaantos) November 3, 2025
Darío i Almudena són la parella més longeva, tenen 25 i 26 anys i fa 11 que estan junts. La seva experiència, expliquen, vol ajudar-los a ser més independents i no tenir tanta dependència emocional, sobre la que sent Almudena amb el seu xicot. Rodri i Helena han estat els protagonistes de la nit. Ell tenia parella quan es van conèixer, però ho va deixar amb la seva exparella per iniciar una nova relació. Només posar un peu a la sorra de República Dominicana han demostrat que hi ha algunes diferències entre tots dos i ell ha expressat certa desconfiança sobre la seva parella. Un dels comentaris destacats també se l’ha endut Rodri, que preguntat sobre el que més li agrada de la seva parella, només va poder dir “que estava bona”.
Les altres dues parelles la formen Claudia i Gilbert i Lorenzo i Nieves. Els primers es van conèixer al Batxillerat i tota la seva història va ser molt intensa. Fa any i mig que estan junts i ella ha expressat ser una persona molt gelosa. El més impactant de tot? El noi ha explicat que la seva mare no tolera gaire la seva xicota i que en cas que hagués de triar, es quedaria amb la seva parella. Per últim, Lorenzo i Nieves són la relació que més diferencia d’edat tenen entre tots dos. Ell en té 30 i ella 22 i es van prometre fa uns mesos quan només portaven un any i mig de relació.
Primeres esbroncades, insults i infidelitats
El primer programa ha iniciat amb una trobada entre la presentadora i els participants, abans d’arrencar una de les edicions més potents de la història. El primer cara a cara entre parelles i solters i solteres ha demostrat que la tensió s’encén molt de pressa. Algunes noies han carregat contra les temptades, escridassant-se entre elles i insultant-se perquè feien bromes sobre com acabarien l’edició sense parella.
El joc ha començat un cop han separat les parelles, els nois a Villa Montaña i les noies a Villa Playa. Allà, han marcat els límits que no volen que les seves parelles traspassin. Alguns han estat més benevolents entenent que és un programa i que per a elles la llum només saltaria si hi havia un petó o se n’anaven al llit, i d’altres que amb una mirada còmplice ja sentirien la llum més temuda del programa. Un cop arribada la nit, solteres i solters han començat a jugar amb els participants, ballant, prenent alcohol i acostant-se a les seves temptacions per veure fins a quin punt podrien respectar les seves parelles.
Rodrigo hace sonar la alarma de la tentación 🔥 #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/OZRUI2DHWy— αitor mariño (@__Marino00) November 3, 2025
Així doncs, s’ha pogut veure com saltaven les primeres llums de la temptació, que en el cas d’Helena, han saltat pel seu xicot. Després que Rodri ballés i parlés dels problemes de la seva relació amb Olatz, la primera soltera amb qui ha connectat, ha saltat la llum a la vil·la de les noies. Una de les novetats de la temporada és que poden veure la cara de la persona que ha estat infidel i que ha fet saltar la primera alarma, que en aquest cas era el xicot d’Helena.
Les primeres imatges i un cara a cara molt potent
Després d’aquesta primera nit d’intensitat, Sandra Barneda s’acostava a les noies per ensenyar-los les imatges dels seus xicots. Allà, les noies s’esperaven el pitjor fins i tot sense saber què havien fet. Sandra va esclatar després de veure com Juanpi revelava a una soltera que la seva xicota l’havia enganxat amb un vídeo guardat al mòbil d’ell mantenint relacions amb una exparella. “Quan estava solter ha estat molt porc i no em sorprèn que faci comentaris per fer-me mal perquè no és la primera vegada”, ha expressat la noia. Tampoc es podia creure el que veia Claudia, quan el seu xicot, Gilbert, portava dues noies a la seva habitació o jugava amb una d’elles dins la piscina. “Ha ficat a dos en el seu llit, jo ficaré a 18”, ha amenaçat. I podia ser pitjor?
Els últims minuts del programa han permès veure les primeres baralles entre les parelles, amb retrets de les noies caps als seus xicots, que no s’esperaven aquestes reaccions. “Com se t’acut dir que he vist un vídeo de la teva ex follant?! I rius?!”, ha cridat Sandra totalment desfermada. Ara bé, l’emissió s’ha quedat aquí, encara sense poder veure la totalitat del retrobament que promet reaccions i crits molt bojos en el pròxim capítol.