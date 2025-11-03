Torna La isla de las tentaciones a Telecinco. El reality que posa a prova les debilitats d’unes parelles que es traslladen a dues vil·les paradisíaques plenes de temptacions arriba aquest dilluns 3 de novembre i les imatges promocionals ja deixen veure que serà una edició molt boja. Tablets que acaben dins la foguera, baralles, crits, llàgrimes, carreres per la sorra i una presentadora que haurà de fer mans i mànigues per controlar aquests deu participants en una edició que promet infidelitats a dojo i molta intensitat. Sandra Barneda fa anys que és la cara visible del format i després de l’èxit mundial que va aconseguir amb l’anterior temporada i l’efecte Montoya, tornen a Telecinco amb una bona dosi de programes.
💥Si creíamos que ya lo habíamos visto todo… ¡NO!— La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) October 27, 2025
Llega la Isla de las tentaciones 9 para superar con creces la edición anterior.
¡ES LA HORA DEL DESPERTAR DE LA TENTACIÓN! 🔥#LaIslaDeLasTentaciones #LIDLT9 #LIDLT #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/IseVqZXYoG
Sandra Barneda parla de la competència amb els altres programes del ‘prime time’ televisiu
Els realities de Telecinco són marca identitària de la casa. Quan encara no ha passat ni una setmana del final de Supervivientes: All Stars 2 i la victòria de Torres, la cadena aposta per estrenar la nova edició de La isla de las tentaciones que es podrà veure dilluns amb la gala principals i dimarts i dimecres a l’access del prime time, competint amb La Revuelta i El Hormiguero tres cops per setmana. “Crec que li hem donat un disgust a més d’un”, explica la presentadora catalana en una entrevista a verTele.
Les audiències a Telecinco fa temps que van a la baixa, però els resultats que va obtenir la vuitena edició del reality de les temptacions van ser molt positives, ara bé, com s’ho pren la presentadora? “El que passi ara ja no és a les meves mans”, apunta en aquesta entrevista amb el citat mitjà, i recorda alguns “fracassos” televisius com el programa La séptima silla, “que va durar un dia”. “Montoya es va fer viral perquè va ser un momentazo, però estic segura que moltes seqüències d’altres temporades s’haurien fet virals mundialment perquè és un format que està molt ben fet”, expressa.
Una queixa contra les paraules de Pablo Motos
Pel que fa a les audiències, hi ha programes que competeixen en la mateixa franja horaria. Ara que La isla de las tentaciones començarà a les 21:45, La Revuelta i El Hormiguero hauran d’estrènyer el cinturó per mantenir-se en els números que tenien fins ara. Sobre les emissions en tres nits de la setmana, Barneda apunta que “no només han donat un disgust a Broncano“, sino que és a aquells “que estan allà competint“. En aquest sentit, ha recordat les paraules de Pablo Motos en què va “desqualificar” La isla de las tentaciones. “Que Pablo Motos digui que és molt difícil competir contra la pornografia. Això no em va agradar, i ho va dir fa unes quantes edicions. Que perquè li fa ‘pupa‘ ho qualifiqui d’això, no sé. Això em va fer mal com a companya de professió. Crec que es va equivocar i ell ho sap”, expressa.
Per la seva banda, el rival directe del programa de les formigues, La Revuelta, ha fet molta broma durant la seva primera temporada a RTVE amb les audiències contra el reality sense arribar a desacreditar-lo. “Va tenir la valentia i la generositat de felicitar-nos perquè el programa era un èxit total i li estava guanyant. Així és com ha de ser entre companys. Que ens tingui por em dona una mica de vertigen, però això és que La isla és un format del qual la gent en té ganes”.
Com serà la nova edició del programa?
El vídeo promocional de La isla de tentaciones promet emocions fortes. Cinc parelles intentaran que el seu amor sigui més fort que les temptacions de joves que busquen passar-s’ho bé sense compromisos en una vil·la paradisíaca. A l’entrevista, Barneda admet que s’ha “enfadat molt” aquesta edició perquè la posen en una “tessitura complicada”. “Els participants estan amb la seva pel·lícula, amb el seu patiment i estan fora de si”.
Tan fora de si que les primeres imatges mostren més d’una tablet que sortirà volant o acabarà directament dins de la foguera després veure com les seves parelles travessen els límits.