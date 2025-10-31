El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Indignació màxima contra ‘Supervivientes’ en la gran final: “‘Tongo'”
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
31/10/2025 10:06

Supervivientes ha arribat a la gran final després d’una edició summament intensa. Rubén Torres, el bomber de Badalona, s’ha imposat als altres tres rivals i s’ha tret l’espineta que va quedar-li en la seva última participació en el concurs de Telecinco a Hondures. El 20,8% de l’audiència de la televisió espanyola s’ha enganxat a la pantalla per veure què passava i qui s’enduia els 50.000 € de premis, una quota màxima que no havien assolit en els dos mesos que ha durat aquesta aventura. Era previsible que fos ell el guanyador, ja que ha ofert un molt bon paper al llarg de totes aquestes setmanes i és qui millor ha lluitat a les proves. Ara bé, la indignació ha estat màxima perquè els teleespectadors consideren que el premi se’l mereixia molt més una altra persona.

Et pot interessar

Ens referim a la Miri, a qui coneixíem de Masterchef. El Rubén Torres partia amb un avantatge clar, ja que la seva professió l’obliga a tenir una condició física envejable i era bastant fàcil que pogués guanyar els altres sense la preparació que té ell. L’exconcursant del programa de cuina, en canvi, és una noia menudeta sense cap mena d’experiència en proves físiques com aquesta. Que hagi competit fins al final i que gairebé el guanyés en moltes de les proves l’han convertit en la gran preferida de l’audiència. Ella ho ha tingut més difícil i ha obtingut uns resultats brutals, així que el mèrit és més gran. I no parlem de l’actitud que ha tingut un i altre al llarg del concurs. Mentre que ell ha tingut dues cares i s’ha evidenciat la seva falsedat, en molts moments, ella sempre ha estat sincera i ha dit les coses a la cara.

Ells han estat els quatre finalistes d'aquesta edició - Telecinco
Ells han estat els quatre finalistes d’aquesta edició | Telecinco
Així ha estat el moment en què han proclamat guanyador el Rubén Torres - Telecinco
Així ha estat el moment en què han proclamat guanyador el Rubén Torres | Telecinco

Davant de tot això, la gent de casa tenia bastant clar que la guanyadora justa hauria de ser ella. Era evident que havia de ser un dels dos qui s’endugués el premi, ja que els altres dos finalistes –Jessica Bueno i Tony Spina– pràcticament no han fet res en tota l’edició i molts no entenen com han arribat a la final. El més fort de tot plegat? Que des de la direcció del programa diguessin que els vots havien seleccionat la Jessica com a segona finalista i no a la Miri, que quedava relegada a un tercer lloc totalment incomprensible.

Les xarxes socials treuen fum i acusen Telecinco de fer tongo a Supervivientes

El xup-xup a les xarxes socials ha estat constant durant tota l’emissió de la final, però també quan ha acabat i s’ha sabut que Rubén Torres n’era el guanyador. El clam més generalitzat? Que sí que és cert que ell podia merèixer-se el premi, però la guanyadora moral -i més justa- era ella. De fet, s’han pogut llegir un munt de missatges en què acusen la direcció del programa de fer tongo directament… fins al punt que aquesta acusació acabava convertint-se en trending topic de la nit: “Tongo no, tongazo!“, han etzibat.

Rubén Torres, el just campió de Supervivientes - Telecinco
Rubén Torres, el just campió de Supervivientes | Telecinco

Miri, la guanyadora moral per a la gran majoria de teleespectadors

Són moltíssims els tuits que poden trobar-se sobre el tema i, més del 99% d’ells diuen exactament el mateix. El resum? La Miri és la guanyadora moral d’aquesta edició. “La gent recordarà aquesta edició com la de Miri i aquesta és la vertadera victòria“, “Si dius que ets fan de Supervivientes i no votes una noia que ha fet història a les proves, que ha posat contra les cordes un bomber i que sempre ha posat bona cara davant del mal temps… no tornis a dir que t’agrada Supervivientes” o “Miri és i serà sempre la millor supervivent que ha passat per aquest edició, és indiscutible i campiona d’aquesta edició. L’única per la qual ha valgut la pena veure-ho” són algunes de les opinions.

“Enhorabona pel teu concurs, Miri. Has estat la nova joguina trencada de Cuarzo, però la guanyadora de l’audiència“, afegeix un altre que carrega directament contra la productora. I en el mateix sentit, hi ha alguns fans del programa que veuen similituds entre aquest cas i el de Sofía Suescun -de qui també deien que s’havia merescut molt més la victòria-: “A ambdues us van treure el premi, mai no vau tenir opcions reals de guanyar perquè la productora ja havia escollit preferit per contracte. Però heu demostrat ser les millors supervivents del format i heu fet història“.

En resum, una gala final que ha servit a Telecinco per fer una boníssima quota d’audiència encara que les crítiques han estat fortes. La setmana vinent, intentaran captar encara més teleespectadors amb una doble estrena molt esperada: dilluns, La isla de las tentaciones, i dijous, Gran Hermano. Seran dies intensos.

Supervivientes

Més notícies
Notícia: Llàgrimes, tallades de cabells extremes i efecte rebot a &#8216;Supervivientes&#8217;
Comparteix
Les concursants han protagonitzat una escena digna de comèdia dolenta en la gala d'aquest dimarts
Notícia: La veritat oculta de ‘Supervivientes’, explicada des de dins pel seu metge
Comparteix
El líder de l'equip mèdic treu a la llum les excuses i els enganys dels concursants
Notícia: &#8216;Supervivientes&#8217; sorprèn amb un anunci inesperat que accelera el seu final
Comparteix
Aquest diumenge, el concurs tindrà una expulsió sorpresa que cap dels concursants no s'espera
Notícia: Un casament històric, &#8216;tongo&#8217; i un atac de pànic a &#8216;Supervivientes&#8217;
Comparteix
Marta Peñate i Tony Spina s'han donat el "sí, vull" en una boda que sí que tindrà efectes legals

Comparteix

Icona de pantalla completa