Indignació màxima contra ‘Supervivientes’ en la gran final: “‘Tongo'”

Supervivientes ha arribat a la gran final després d’una edició summament intensa. Rubén Torres, el bomber de Badalona, s’ha imposat als altres tres rivals i s’ha tret l’espineta que va quedar-li en la seva última participació en el concurs de Telecinco a Hondures. El 20,8% de l’audiència de la televisió espanyola s’ha enganxat a la pantalla per veure què passava i qui s’enduia els 50.000 € de premis, una quota màxima que no havien assolit en els dos mesos que ha durat aquesta aventura. Era previsible que fos ell el guanyador, ja que ha ofert un molt bon paper al llarg de totes aquestes setmanes i és qui millor ha lluitat a les proves. Ara bé, la indignació ha estat màxima perquè els teleespectadors consideren que el premi se’l mereixia molt més una altra persona.
Ens referim a la Miri, a qui coneixíem de Masterchef. El Rubén Torres partia amb un avantatge clar, ja que la seva professió l’obliga a tenir una condició física envejable i era bastant fàcil que pogués guanyar els altres sense la preparació que té ell. L’exconcursant del programa de cuina, en canvi, és una noia menudeta sense cap mena d’experiència en proves físiques com aquesta. Que hagi competit fins al final i que gairebé el guanyés en moltes de les proves l’han convertit en la gran preferida de l’audiència. Ella ho ha tingut més difícil i ha obtingut uns resultats brutals, així que el mèrit és més gran. I no parlem de l’actitud que ha tingut un i altre al llarg del concurs. Mentre que ell ha tingut dues cares i s’ha evidenciat la seva falsedat, en molts moments, ella sempre ha estat sincera i ha dit les coses a la cara.
Davant de tot això, la gent de casa tenia bastant clar que la guanyadora justa hauria de ser ella. Era evident que havia de ser un dels dos qui s’endugués el premi, ja que els altres dos finalistes –Jessica Bueno i Tony Spina– pràcticament no han fet res en tota l’edició i molts no entenen com han arribat a la final. El més fort de tot plegat? Que des de la direcció del programa diguessin que els vots havien seleccionat la Jessica com a segona finalista i no a la Miri, que quedava relegada a un tercer lloc totalment incomprensible.
Les xarxes socials treuen fum i acusen Telecinco de fer tongo a Supervivientes
El xup-xup a les xarxes socials ha estat constant durant tota l’emissió de la final, però també quan ha acabat i s’ha sabut que Rubén Torres n’era el guanyador. El clam més generalitzat? Que sí que és cert que ell podia merèixer-se el premi, però la guanyadora moral -i més justa- era ella. De fet, s’han pogut llegir un munt de missatges en què acusen la direcció del programa de fer tongo directament… fins al punt que aquesta acusació acabava convertint-se en trending topic de la nit: “Tongo no, tongazo!“, han etzibat.
TONGO NO, TONGAZO !!!! pic.twitter.com/el7QlZ6ih4— Pol (@polmarin06) October 31, 2025
Algo de tongo si que ha habido eh supervivientes jajajaa que la Jessi es mas favorita que Miri no se lo cree ni el que aso la manteca— GelDesinfectante🦠 (@chiquilina0) October 31, 2025
Queremos que vuelva el notario pic.twitter.com/1wdqfv1tOx— Paula ⚪ (@CasiRotunda) October 31, 2025
La credibilidad de @Supervivientes es nula desde que está @CuarzoTV— Sayumi 🇪🇺🇺🇦🇨🇦🇯🇵 (@sayumijapon) October 31, 2025
¿Quién os cree? #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/52B3R6lNpm
Miri, la guanyadora moral per a la gran majoria de teleespectadors
Són moltíssims els tuits que poden trobar-se sobre el tema i, més del 99% d’ells diuen exactament el mateix. El resum? La Miri és la guanyadora moral d’aquesta edició. “La gent recordarà aquesta edició com la de Miri i aquesta és la vertadera victòria“, “Si dius que ets fan de Supervivientes i no votes una noia que ha fet història a les proves, que ha posat contra les cordes un bomber i que sempre ha posat bona cara davant del mal temps… no tornis a dir que t’agrada Supervivientes” o “Miri és i serà sempre la millor supervivent que ha passat per aquest edició, és indiscutible i campiona d’aquesta edició. L’única per la qual ha valgut la pena veure-ho” són algunes de les opinions.
“Enhorabona pel teu concurs, Miri. Has estat la nova joguina trencada de Cuarzo, però la guanyadora de l’audiència“, afegeix un altre que carrega directament contra la productora. I en el mateix sentit, hi ha alguns fans del programa que veuen similituds entre aquest cas i el de Sofía Suescun -de qui també deien que s’havia merescut molt més la victòria-: “A ambdues us van treure el premi, mai no vau tenir opcions reals de guanyar perquè la productora ja havia escollit preferit per contracte. Però heu demostrat ser les millors supervivents del format i heu fet història“.
Si haces alarde de q eres fan de Supervivientes y no votas a una tipa que ha hecho historia en las pruebas, a una chavala q ha puesto en apuros y ganado a un bombero y a una tipa q al mal tiempo siempre puso buena cara… no vuelvas a decir q te gusta SV #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/ceAmf4uHws— 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) October 31, 2025
La gente recordará esta edición como la de Miri y eso es la verdadera victoria— Pumuky31072005 (@pumuky310786759) October 31, 2025
Miri es y será SIEMPRE la.MEJOR SUPERVIVIENTE q ha pasado en esta edición indiscutible y campeona de este @Supervivientes— 🌛 lunabell (@Luna77gmai29877) October 31, 2025
La única q ha valido la pena ver esto.
Fin
Enhorabuena por tu concurso en supervivientes Miriam Pérez.— COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) October 31, 2025
Has sido el nuevo Juguete Roto de Cuarzo.
Ganadora de la Audiencia #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/HcbspMqNz4
Los mejores de Supervivientes han hablado ❤️— SABRINA (@_SrtaSabrina_) October 30, 2025
MIRI GANADORA 🥇 #SVAllStarsFinal pic.twitter.com/5EgKU9Jkmm
a ambas os quitaron el premio, nunca tuvisteis opciones reales de ganar porque la productora ya había elegido a su favorito por contrato pero habéis demostrado ser las mejores supervivientes del formato y en ambas ediciones habéis hecho historia✨ #SVAllStarsFinal #SVAllStars pic.twitter.com/ldw9vqEDMA— PAPELA💫🕊 #Mirivivientes (@lapapela_) October 31, 2025
En resum, una gala final que ha servit a Telecinco per fer una boníssima quota d’audiència encara que les crítiques han estat fortes. La setmana vinent, intentaran captar encara més teleespectadors amb una doble estrena molt esperada: dilluns, La isla de las tentaciones, i dijous, Gran Hermano. Seran dies intensos.