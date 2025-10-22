Llàgrimes, tallades de cabells extremes i efecte rebot a ‘Supervivientes’

Supervivientes ha ofert, aquest dimarts, una d’aquelles gales que sorprenen i fan gràcia perquè els concursants han patit i molt. En aquesta ocasió, les noies són les qui pitjor ho han passat perquè la direcció del programa els ha fet la pregunta que no volien que arribés… Serien capaces de tallar-se molt els cabells llargs a canvi d’una mica de menjar? Cal recordar que tots ells fa més d’un mes que pràcticament no mengen i que, l’única cosa que ingereixen, són cocos i peixos. És per això, potser, que tots acaben dient que sí.
A la taula de les temptacions, Jessica Bueno, Adara i Miri han acceptat fer-se un canvi de look obligat a canvi de menjar alguna cosa. El que pocs s’esperaven era que totes tres es posessin histèriques perdudes en el procés. La pitjor ha estat l’exconcursant de Masterchef, que ha estat plorant sense parar mentre li tallaven 30 centímetres de cabells a canvi d’una hamburguesa i un tros de pastís. Ella sempre ha dit que s’estima molt els seus cabells perquè considera que formen part de la seva identitat, que la forcin a tallar-la i que li deixin per les espatlles no li ha agradat gens. S’ha posat a plorar d’una manera molt exagerada, encara més quan li han dit que si es tallava 10 centímetres més també podria trucar al pare. Ella, totalment enfonsada, s’hi ha negat: “Vull parlar amb tu, papa, però és un any més perquè creixi… és massa“.
Jessica Bueno, Adara i Miri ploren mentre els tallen els cabells a Supervivientes
Mentre li tallaven els cabells, ella entrava en bucle repetint una vegada i una altra que trigaria “molts anys” en què li tornés a créixer. No feia més que moure el cap, cosa que complicava la tasca de la presentadora. Tothom li ha fet la pilota i li ha dit que li quedava molt bé, però ella continuava amb un munt de llàgrimes. Poc abans, era Jessica Bueno qui plorava com una boja mentre l’obligaven a tenir una tallada de cabells nou. No s’ha vist al mirall, així que no sap com li queda, però ho ha agraït: “Encara sort que no em veig perquè, en aquest cas, no ho hauria fet. Els meus fills quan em vegin em preguntaran qui soc“. I l’Adara? Ella ja ho havia fet en l’anterior edició, així que ja sabia a què s’enfrontava: “Talleu-me des de baix, eh? L’estic fent grossa, que lletja“, repetia.
També els nois van acceptar la proposta enverinada del programa. Tony Spina va rapar-se els costats i va quedar-se amb cresta, a més a més de depilar-se els pèls de les aixelles i acceptar anar amb un tapall fins al dijous. Carlos Alba, per la seva banda, va acomiadar-se de la barba que l’ha acompanyat els últims anys. L’únic que no va fer-se res? Rubén Torres, en teoria perquè no va donar temps… serà en la següent gala quan veiem si realment accepta o passa d’aquest canvi radical.
La gala del programa de supervivència de Telecinco va continuar i, per exemple, podem destacar la decisió que va saber-se sobre el concursant salvat de la setmana. Els tres nominats eren la Miri, el Carlos Alba i el Rubén Torres. L’audiència va decidir que fos ella la salvada, així que la decisió final estarà entre els dos nois.
Noel Bayarri pateix el temut efecte rebot després de Supervivientes
I, finalment, un dels moments més curiosos va tenir com a protagonista el Noel. El concursant expulsat de la setmana passada ja ha tornat a Espanya i, per això, hem pogut veure com li ha canviat el cos. Només ha passat una setmana, però ja diu que ha recuperat la meitat de tot el que s’havia aprimat. Quan s’ha vist al mirall, no s’ho creia: “Tinc com 100 anys més! Estic més prim i semblo una calavera… i aquesta barba? Mai no l’he tingut així. On és el meu cul?”. No s’ha estat de res des que ha tornat a casa i, per això, diu que ha patit el temut efecte rebot: “He recuperat la meitat de tot el que m’havia aprimat, sí, però encara em cauen els pantalons“.
Un canvi físic extrem que acostumen a deixar enrere aviat quan tornen a menjar com feien abans d’aquesta experiència tan extrema a la platja d’Hondures.