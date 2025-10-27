Un atac de pànic espatlla l’última gala de ‘Supervivientes’: “És inhumà”

Supervivientes afronta l’última setmana d’aquesta edició després d’una última gala molt intensa en què una de les concursants ha viscut un atac de pànic horrible. Només queden quatre dies per a la gran final i, en aquest comiat, els semifinalistes ho han passat bastant malament. Un dels inconvenients amb què s’han trobat ha estat el gran temporal que ha destrossat la seva platja, que ha quedat destrossada i inhabitable: “Que em treguin d’aquí, això és inhumà!“, esclatava l’Adara totalment superada per la situació.
Un cop més calmada, ha reconegut que ha estat el cap de setmana “més dur” de tota la seva vida: “He passat molta por i una ansietat terrible“, ha explicat en la gala d’aquest diumenge. Els companys van ajudar-la a superar el tràngol i, des del seu altaveu, ha volgut agrair-los com van cuidar-la: “Vau ser increïbles, moltíssimes gràcies perquè vau tenir empatia i em vau donar la vostra estima“, ha dit entre llàgrimes.
La prova més dura de l’edició enfronta la Miri i el Rubén Torres
El joc d’aquest diumenge ha estat, segurament, el més dur de tota l’edició i també dels més complicats de la història del programa. El dol al sol els obligava a mantenir-se agafats a una rosa que els posava a 90º durant més de dos minuts. En el cas de la Miri i el Rubén Torres, han aguantat 12 minuts així i aquest suposa un rècord: “Competir amb una dona així dona gust“, ha aplaudit el noi. Han empatat, però això no ha impedit que la Miri s’imposés com a guanyadora de la lliga dels déus.
L’última nominació ha arribat a les portes de la gran final, en la que Rubén, Adara i Jessica s’ho jugaven tot. Quin d’ells arribaria directament com a un dels finalistes? Doncs, sorprenentment, ha estat la Jessica Bueno qui ha aconseguit aquesta gran recompensa: “No m’ho crec! Gràcies a tota la gent que m’està donant suport, segur que esteu fent una gran feina fora”. D’aquesta manera, la model sevillana s’ha unit al Tony Spina i la Miri que se salven de la nominació i, per tant, es converteixen en els tres finalistes d’aquesta edició. Ningú no s’esperava aquest desenllaç, tenint en compte que no era qui més s’ho mereixia ni de bon tros.
Serà en la semifinal d’aquest dimarts quan sapiguem si és l’Adara o el Rubén Torres l’últim expulsat i, per tant, quin és el quart nom que es jugarà el triomf en la gran final de dijous. L’expectativa està altíssima, així com la curiositat que envolta unes últimes emissions que preveuen que facin molt bona audiència.