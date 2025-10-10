Supervivientes accelera el seu final. Aquesta edició amb famosos ha agradat molt als teleespectadors, un bon senyal que saben gràcies a unes xifres d’audiència de rècord. Feia molt de temps que Telecinco no aconseguia bons resultats al prime time i ara el seu reality més estimat els està donant moltes alegries. Les gales són molt intenses i això entusiasma, és clar, ja que no hi ha gaires moments d’avorriment. En l’emissió d’aquest dijous, de fet, els titulars van encadenar-se un darrere l’altre en una nit bastant calenteta.
La primera notícia? La separació de la parella per excel·lència d’enguany, la que formen Miri i Alejandro Albalá. Molts creuen que l’exconcursant de Masterchef s’ha apropat a ell per interès, ja que sap perfectament que l’amor sempre triomfa en aquest tipus de concursos. Ells insisteixen que s’estimen i, de fet, realment ho ha semblat quan s’han hagut de separar per l’expulsió: “M’hauria encantat arribar amb tu fins al final, però és el que ens toca… què hi farem. Ets una persona que m’has robat pràcticament l’ànima i estar nominat amb tu és el pitjor que m’ha passat en el concurs“. Visiblement emocionat, reconeixia que aquesta ha estat una experiència molt maca: “M’heu fet gaudir com quan era un nen”.
Si es convertiran en parella oficialment quan es retrobin a Espanya o no, encara no ho tenen clar: “Òbviament m’encantaria continuar coneixent-la fora, però fluirem i no sabem què passarà”. Ella ha reconegut que no sap què farà sense ell: “Som un suport molt gran l’un per a l’altra. He anat descobrint coses sobre ell i em fa molta pena que marxi, és un noi pur”. No hi ha hagut petó als llavis en el comiat, però sí un petó a la galta que ha emocionat des de casa.
Acusacions de tongo contra Supervivientes a les xarxes socials
Una setmana més, a X (l’antic Twitter) han estat molts els qui han acusat el concurs d’estar fent l’impossible per motivar el triomf de la Miri. Creuen que l’estan afavorint, sobretot quan entres a les xarxes socials i tot el que veus són missatges demanant que sigui ella qui s’emporti el premi. Què hi ha darrere d’aquesta defensa unànime? És un suport real? Perquè, realment, tota la defensa que es fa dels concursants és cap a ella.
Els únics que posen sobre la taula que potser hi ha alguna cosa darrere? Els seguidors de l’Adara, és clar: “L’única guanyadora decent que pot tenir aquesta edició és ella. Quina injustícia amb la Miri, s’hauria de valorar més la supervivència perquè recordem que aquest és un programa de supervivència”.
Diumenge, expulsió sorpresa a Supervivientes
Ara bé, ens hem de centrar en el titular més potent que han donat en la gala d’aquest dijous. Jorge Javier Vázquez ha tret a la llum que l’organització del programa ha decidit accelerar les coses i en el debat d’aquest diumenge, hi haurà una expulsió sorpresa. La presentadora Sandra Barneda tindrà més feina de l’habitual, ja que li han demanat que converteixi aquesta emissió en una gala més.
La dinàmica canviarà totalment, així com la gestió del programa. Els nominats no són conscients que la seva última setmana serà més curta, com tampoc que diumenge mateix hi hauria salvació, joc de líder i expulsió. Rubén, Noel, Carlos Alba o Tony Spina hauran de dir adeu de manera exprés al format. I tot això per què? Com és que tenen pressa per acabar l’edició si els està funcionant molt bé? Alguns mitjans deixen caure que podrien volen fer coincidir el final d’aquest reality amb l’inici de la nova versió de Gran Hermano. Si aquesta estratègia els funciona o no, encara haurem d’esperar una mica per saber-ho.