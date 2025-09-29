Evacuació d’urgència a ‘Supervivientes’: sense llum i molta preocupació

L’organització de Supervivientes s’ho pensarà molt abans de tornar a preparar una edició per a un mes de setembre, tenint en compte el mal temps que estan tenint. Les fortes tempestes són constants i això està complicant, i molt, el concurs d’aquest any. De fet, en la gala d’aquest diumenge s’han quedat sense llum a la palapa i això no havia passat mai en tota la història del programa: “Sabeu que hem tingut molts temporals, però això no havia passat mai”.
Les paraules de la presentadora, de Laura Madrueño feien pensar en el pitjor: “Atenció, aquesta és la tempesta que està caient a Hondures. Les platges estan sent arrasades i estan evacuant la gent, és probable que quan els concursants arribin a les seves platges se les trobin sense res. Està caient molt fort. Se’ns inunda fins i tot això… Hem hagut de ser evacuats perquè es tracta d’una tempesta elèctrica i és perillós, encara sort que ens hem pogut refugiar aquí. La situació és límit“, lamentava en directe.
Fani Carbajo treu a la llum el secret d’una companya ara que l’han expulsat
Qui no haurà de patir més els efectes del mal temps és Fani Carbajo, que ha estat expulsada del concurs. Aquest diumenge, l’han entrevistat en una entrevista que ha aprofitat per desemmascarar una companya de concurs: “Hi ha una concursant que és una farsant, una impostora i una mentidera“, han engegat. I qui és l’assenyalada? Miri, l’exparticipant de Masterchef.
Si fem cas al que explica l’expulsada, la Miri estaria fent una estratègia per tal de continuar a dins del concurs: “Ella em va dir, en el seu moment, que l’Alejandro no li agrada. M’ha reconegut que si estigués fora no s’hauria fixat mai en ell perquè és un noi molt aturat. Em fa la sensació que està esperant la unificació per fer carpeta”. Vol dir, llavors, que tot aquest flirteig és fingit? Això sembla, almenys per part de la noia.
Aquesta setmana, tot pot complicar-se perquè des del programa han deixat anar una autèntica bomba. En el programa d’aquest dimarts 30 de setembre, explicaran què han convençut una persona per viatjar a Hondures i revolucionar tot l’equip: “Algú arribarà aviat, dimarts us direm qui és, per què i quan anirà cap allà“.
La retrobada de Nagore i Sandra Barneda, incòmoda?
En l’emissió d’aquest diumenge, molts teleespectadors s’han quedat amb la boca oberta quan han vist que Nagore Robles apareixia a plató. L’objectiu era promocionar el seu nou programa, la revolució de Gran Hermano 20. Ara, molts s’han centrat a analitzar la seva actitud quan ha vist Sandra Barneda, amb qui ha sortit uns quants anys. Han estat incòmodes, encara que ho han intentat dissimular, ja que la Nagore ha parlat a la velocitat de la llum i s’ho han tret de sobre ràpid potser perquè encara les costa veure’s després de la ruptura.
A les xarxes socials, molts usuaris han destacat que el mal rotllo ha estat evident: “Fredor total, ni tan sols s’han fet dos petons“, “Mal rotllo d’indiferència” o “No han pogut dissimular el seu distanciament, es notava a l’aire com volaven els ganivets” són algunes de les apreciacions que han fet.
Nagore Robles presenta #UnoDeGH20 ante Sandra Barneda… Frialdad total, no se dan ni 2 besos #ConexiónHondurasAllStars4 #SVAllStars pic.twitter.com/QlU8aGXb5z— Rafael García López (@rafaglaf99) September 28, 2025
Ara tothom està pendent de què passarà en el programa de dimarts vinent, ja que genera molta curiositat saber a qui enviaran i què passarà a partir d’ara.