Supervivientes engega la recta final d’aquesta edició, la que està donant moltíssimes alegries a la cadena perquè feia temps que no obtenia xifres d’audiència tan bones. En la gala d’aquest dijous, han tornat a oferir tot un espectacle per als teleespectadors que han volgut seguir les aventures dels famosos que estan passant gana en aquesta illa deserta d’Hondures. El protagonista, en aquesta ocasió, ha estat Rubén Torres.
Ell és un dels preferits per guanyar aquesta edició o, si més no, pràcticament tothom té clar que hauria de ser ell qui s’endugués el premi. En aquesta gala, però, l’hem vist a les portes de ser l’expulsat. Afortunadament per als seus fans, ha estat el seu rival Carlos Alba el qui s’ha hagut d’acomiadar. Però abans d’aquesta competició final, hi ha hagut una escena digna de comentar.
En l’última emissió, havíem vist els seus companys tallar-se els cabells a canvi de menjar. Què ha fet ell? Ha seguit el seu exemple, però ha anat encara més enllà. Després d’un mes alimentant-se a base de peix i arròs, ha demostrat que faria l’impossible per migas i unes llaminadures. Què ha acceptat a canvi? Tallar-se al zero els cabells i la barba. Però no només això, sinó que també s’ha quedat sense celles. El resultat final ha estat summament impactant, és clar, i a la seva xicota no li ha fet cap gràcia veure’l deixar-se fer això.
Rubén Torres no estava convençut, ja que intuïa que aquesta depilació de celles podia treure-li tota l’expressió: “Espero continuar agradant la meva parella… Ai, estan caient molts cabells, mare meva, em fa mal al cor”. La presentadora ha aplaudit que estigués guapíssim igualment i que semblés més jove, però no opinava el mateix la seva xicota des de plató: “Els cabells em són igual, ja li creixeran. Però les celles… després li creixeran encarcarades i no vull una parella amb les celles encarcarades“.
Gloria Camila es retroba amb el pare i arriba la primera finalista
L’última expulsada havia estat Gloria Camila, que ha estat rebuda al plató de Madrid pel seu pare José Ortega Cano. El torero i la tertuliana s’han fet una abraçada i han protagonitzat el moment més emocionant de tota la nit. Li ha fet ràbia que l’hagin fet fora ara, és clar, quan queda tan poc per a la gala final. No obstant això, li ha agradat sentir les bones paraules del pare que ha aplaudit la seva tasca en aquestes setmanes de supervivència.
Quan s’ha sabut que l’audiència preferia salvar Rubén Torres abans que Carlos Alba, que es convertia en l’expulsat de la setmana. En el seu discurs de comiat, ha agraït el que ha fet el programa i també que hagin confiat en ell per a aquesta aventura.
La sorpresa ha estat que ja s’hagi sabut el nom de la primera finalista, la que ha acabat sent Miri Pérez després de guanyar la prova de líder. A l’hora de votar-se per nominar, qui més odi va rebre va ser l’Adara que es convertia automàticament en la primera nominada. Com que va produir-se un triple empat entre Tony Spina, Rubén Torres i Jessica; la Miri va haver de decidir a qui salvava i a qui no.
Aquí va arribar la gran sorpreas de la nit, quan va dir que no enviaria a la nominació al Tony Spina: “Sempre em diu que no li dono tregua, així que el salvaré perquè s’ho mereix”. D’aquesta manera, a més a més, el premiava com a segon finalista d’aquesta edició. Per tant, la cosa estarà entre Jessica Bueno, Adara i Rubén Torres. D’ells sortirà l’últim expulsat i els altres dos finalistes que lluitaran pel premi a la gran final.