José Ortega Cano perd els papers i intenta agredir un reporter

José Ortega Cano ha tornat a fer-la grossa. El torero finalment sembla haver confirmat que s’està separant de la dona, la dissenyadora i tertuliana Ana María Aldón, després de mesos de rumors. Ho anunciarà, presumiblement, aquest dilluns a El Programa de Ana Rosa que comptarà amb ell com a estrella convidada en el retorn d’Ana Rosa Quintana després del càncer.

Davant de la seva primera entrevista després de l’escàndol matrimonial, els periodistes del cor han començat a perseguir-lo per interessar-se sobre com està i què té previst explicar en aquest retorn a televisió després de tant de temps. El problema és que el torero mai no ha estat gaire agradable amb els reporters que el persegueixen pel carrer, els qui estan acostumats a què els tracti malament. En aquesta ocasió, però, ha anat massa lluny i ha intentat agredir un dels treballadors de Sálvame.

José Ortega Cano, fora de si en una baralla amb la premsa

El programa del cor enviava José Antonio Avilés a preguntar-li, un reporter sense pèls a la llengua que va acabar rebent. Pocs s’esperaven una reacció tan violenta i exagerada del torero, que va començar a cridar: “Marxa d’aquí, marxeu tots d’aquí. Si us plau, agents, aquests senyors m’estan agredint“, deia a uns policies que estaven per la zona. En veure que el reporter insistia, va acabar de perdre els papers: “Ves a mamar-la, noi. Però això què és?”, li etzibava mentre l’altre li recordava que és un personatge públic.

El dedito, el puño cerrado con intención de impactar en la cara del periodista, poca educación y cara dura de quejarse d 'acoso' cuando es personaje público y da una entrevista el lunes.

Ese es Ortega Cano en público, imaginémoslo en privado #APOYOROCÍO8Opic.twitter.com/ZGj3y4qYcf — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) October 8, 2022

Des del plató de Sálvame han criticat moltíssim la seva actitud, la que han catalogat de “poc encertada”, sobretot en veure que havia intentat donar un cop de puny al col·laborador perquè deixés de preguntar-li coses… sobre les que parlarà ell mateix en un plató de televisió el pròxim dilluns. Un Ortega Cano que torna a demostrar que no és amic de la premsa i que no gestiona bé la seva pressió.