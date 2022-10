Ana Rosa es pronuncia sobre el seu retorn a televisió

Ana Rosa Quintana ja té data per tornar a televisió. La periodista es posarà al capdavant d’El Programa de Ana Rosa a partir del pròxim dilluns 10 d’octubre, una data ben marcada en el calendari de tots els membres de l’equip de Telecinco. Així ho acaben d’anunciar en el programa d’aquest matí, que acabava amb una notícia molt esperada pels fans de la presentadora. Després de gairebé un any sense poder aparèixer a plató per culpa del càncer de pit que van detectar-li, ara tornarà per la porta gran després d’haver superat la malaltia amb èxit.

Els seus companys s’han emocionat en conèixer la notícia en directe, el que ha permès que els teleespectadors poguessin veure algun d’ells amb la llagrimeta. Ha estat el cas d’Alessandro Lequio: “Jo la necessitava aquí ja i estic molt feliç”.

Les paraules més tendres cap a ella les ha pronunciat Joaquín Prat, per això: “Durant gairebé un any, aquest programa ha estat orfe de la mateixa Ana Rosa, de la inspiradora i ànima d’aquest programa que és la nostra companya i amiga. Vostès segur que l’han trobat a faltar, però nosaltres també. Sents que et falta la peça fonamental i els ho explico jo, perquè vostès no ho viuen encara que ho poden intuir perquè són molt intel·ligents. Nosaltres hem sentit que ens faltava alguna cosa”.

Patricia Pardo també ha volgut aprofitar l’ocasió per agrair la feina que ha fet tot l’equip durant aquests mesos sense la cap: “El programa s’ha salvat a si mateix i els teleespectadors ens han donat suport. Aquests no són els matins de Telecinco, són els matins d’El Programa de Ana Rosa i ens ha faltat ella, que n’és l’ànima. Aquí estem per remar, donar-li suport i abraçar-la”.

La noticia más esperada: ¡el lunes vuelve Ana Rosa! Te esperamos con los brazos abiertos, @anarosaq 😍 https://t.co/SaWScRbnI1 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 5, 2022

Primeres paraules d’Ana Rosa en saber-se que torna a la feina el pròxim dilluns

Ana Rosa també ha volgut pronunciar unes paraules en el vídeo promocional que han emès per publicitar el seu retorn: “Em sento com una novella en el seu primer dia de programa. Han passat onze mesos i estic desitjant retrobar amb els meus companys, amb els teleespectadors que m’han acompanyat al llarg d’aquests mesos tan llargs i amb la beneïda rutina“.

Aquesta ha estat la segona vegada en què Ana Rosa ha hagut d’agafar la baixa durant un temps: “Fa 30 anys que faig programes en directe i només m’havia allunyat de la meva passió una altra vegada, quan vaig marxar molt feliç pel meu embaràs. En aquesta ocasió tot ha estat més complicat, però també he tingut un final feliç”.

La presentadora engega aquesta nova temporada “amb ganes, il·lusió i la necessitat d’explicar cada matí el moment complicat que ens ha tocat viure”. Ana Rosa té clar que han passat moltes coses durant la seva absència: “Hi ha hagut esdeveniments dels que m’hauria agradat ser testimoni en directe, la veritat. Però ara ens espera un temps apassionant que espero continuar narrant amb il·lusió, esperança i amb el suport dels teleespectadors i dels companys que tant m’han ajudat en els dies durs”.